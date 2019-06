La pastora y la res necia

Camino por el monte. Al terminar la pista hay una pradera con vacas pastando y luego la ruta a la cumbre prosigue por una senda a través de un intrincado bosquete, en el que la pierdo. Mientras intento dar de nuevo con ella, una enorme perra mastín, que seguramente cuida, en la distancia, el rebaño de vacas, se acerca ladrando entre la espesura. Me paro y trato de amansarla, pero sigue ladrando con fuerza a poca distancia. Sigo caminando perdido monte arriba, entre árboles y rocas, y el animal me flanquea como para cortarme el paso, ladrando. Supero al fin la cresta, emprendo por ella el camino a la cumbre, y dejo de oír a la perra. Al bajar luego, ahora por la senda correcta, caigo en la cuenta de que, acostumbrada a ver pasar por esta a los montañeros, trataba de llevarme al buen camino, y yo no la entendía. Al pasar cerca oigo un solo ladrido, que traduzco así: hasta otro día, zopenco.