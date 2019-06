Así adoctrinaban a las mujeres

El ayer es una calle contigua con abundantes peatones que nos ayuda a cruzar el hoy. El pasado es el féretro que todos llevamos a hombros; aunque con el tiempo se deja de ver el cadáver.

¿Cuál fue el papel de la mujer durante el franquismo? Miren qué frases, por llamarlas de alguna manera. La Sección Femenina de la Falange, por lo visto, adoctrinaba así a las mujeres. "Si tu marido te pide prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes". "Si él siente la necesidad de dormir, no le presiones o estimules la intimidad". "Si sugiere la unión, accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que haya podido experimentar". Durante el franquismo (1939-1975) la mujer era menos que insignificante, y lo peor, dependiente del macho: marido, padre, hermanos... Muchas mujeres de aquella época conocieron el maltrato, igual que muchos niños/as. ¿Recuerdan las correas que habían en muchos hogares? Antes las mujeres no tenían confianza con la madre, el excesivo respeto las llevaba a llamarlas de usted, en las familias no se rendía culto al diálogo: todo era suerte de imposición. Si una hija acudía a la madre para decirle que el marido le había pegado, la madre respondía: "algo habrás hecho". Duele reposar la mirada en aquellas mujeres, y duele mucho...

A día de hoy, afortunadamente no es así, pero aún quedan hombres que son discípulos de aquella autoridad hacía la mujer. Creo que de aquellos lodos vienen muchos barros de ahora. Dicen que somos lo que mamamos, posiblemente muchos machistas son hijos de otro machista, inquietante conducta y a la vez peligrosa.

No quiero terminar sin antes recordar a María Moliner, Victoria Ken y Tomasa Cuevas; grandes mujeres que iniciaron el camino, prefiriendo ser consuelo en vez de lágrima.

"La educación es la base del progreso; considero que leer es un derecho incluso espiritual". María Moliner.