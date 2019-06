El viejo asunto del arte

Pasando deprisa hojas para cumplir con la dieta diaria de diarios, me quedo enganchado de un titular-cebo, y trago anzuelo hasta el fondo. El director mexicano Carlos Reygadas dice que el tipo de cine que él hace cada vez se ve menos y se vende por menos. Luego critica el gran cine de su país que triunfa en Hollywood, lo llama "cine de autor estandarizado" y le cuelga un rótulo demoledor: Hollywood Plus. Entonces me llega la vieja tentación de identificar la condición minoritaria del arte con el gran arte. Sin embargo, esta "prueba de vida" del arte superior no se cumpliría en muchos casos evidentes de arte verdadero de aceptación masiva. La idea-tentación, sin embargo, encuentra una réplica: las obras superiores, que estarían muy por encima de esos casos, ni siquiera habrían salido de un círculo casi íntimo y no me habrían llegado. De hecho no sé cómo ver "Nuestro tiempo", de Reygadas.