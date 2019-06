Competencias, tareas, obligaciones y mandatos legales

Reconocen las disposiciones legales el protagonismos de los poderes públicos en el bienestar ciudadano especialmente los de ámbito local, pero con la tutela de los estatales, como viene siendo tradicional en el ordenamiento jurídico español hasta nuestros días; pues, recordemos las vigentes disposiciones legales, también las autonómicas, sobre todo, últimamente en lo relativo a la estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera.

Ya alguna norma decimonónica contemplaba que " ...la administración municipal uno de los principales resortes del bienestar y prosperidad de los pueblos y el mas poderoso medio que tiene el Gobierno para ejercer en ellos su acción protectora y benéfica, ...". Por supuesto, son las obras y servicios los principales instrumentos de las Administraciones Públicas para conseguir la "felicidad de los pueblos", una de las razones de su existencia, entre otras; y que, por lo tanto, habrán de procurar en el mayor grado posible que sus medios y recursos puestos a su disposición por la ciudadanía, a través de los presupuestos generales, financiados con los impuestos de los contribuyentes cumplidores con la ley, y las exigencias de la solidaridad ciudadana; se empleen con la eficacia, la eficiencia, la diligencia, la honestidad, la objetividad, el "savoir faire", el "fair play", que toda actuación humana demanda, y, mas si cabe si es de naturaleza pública por pretender lograr la satisfacción del interés general.

Factor importante, también a tener en cuenta, y a exigir, es la preparación, la selección según mérito y capacidad, el espíritu de servicio, de entrega, de superación, de motivación, etc., de los funcionarios pues son los que tienen responsabilidades de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo; es decir son los que deben sugerir mejoras, innovaciones, etc, para el óptimo desarrollo.

Por lo tanto "no es de recibo", por ejemplo, que unos pliegos de cláusulas generales y técnicas, por los que se seleccionarán y regularán los adjudicatarios y servicios públicos municipales, tengan que elaborarlos profesionales privados, considerando, entre otras razones el importe y gastos elevados de sus honorarios, y que por lo tanto no se pueden aplicar a atender otras de las muchas carencias de la ciudadanía del municipio; como, por la existencia de asesores legales y gestores públicos municipales y provinciales, estupendamente retribuidos,(véase en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Relación de Puestos de Trabajo, lo que cobran, entre sueldo base y complementos de todo tipo y condición), y que tienen, o debieran de tener, entre otros los de elaborar la normativa municipal, para someterla a la aprobación, o no, de los cargos electos públicos.