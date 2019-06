La enésima guerra interna socialista

Casi a la misma hora en que Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea presentaban en las Cortes de Castilla y León sus cien medidas para gobernar esta comunidad, el PSOE zamorano hacía pública la expulsión del alcalde de Toro, Tomás del Bien, y con ello abría serias dudas sobre la posibilidad de que una coalición con IU y Ciudadanos desalojara al PP de la Diputación Provincial, regida por el PP desde antes de Viriato. Moraleja: dos partidos tan, en teoría, distintos pueden consensuar un pacto de alcance regional (y más) y uno, el PSOE de Zamora, es incapaz de ponerse de acuerdo consigo mismo. Nada nuevo. Viene ocurriendo desde la noche de los tiempos... o antes.

Lo de los socialistas zamoranos ya no es un asunto político; es un problema de psiquiatra. Parece que llevaran en el ADN un gen que les impulsara a pegarse entre ellos a la menor ocasión...después de llamarse "compañero" venga o no a cuento. Y, claro, los perdedores fundan un nuevo partido y, hala, todos tan contentos. Así cada gallo canta en su corral y el que no se conforme, pues que monte otro grupúsculo y se presente a las próximas elecciones para así dispersar más el voto de la izquierda. Luego, cada uno le echa la culpa al de enfrente, todos se disculpan a sí mismos (excusas nunca faltan) y aquí paz y después gloria. ¿Cuántas veces se ha producido este fenómeno en la era moderna? He perdido la cuenta. ¿Cuántas volverá a repetirse? Cuando las heridas se cierran en falso...

Lo que está bastante claro, al margen de argumentos de unos y otros, es que ninguna Ejecutiva ha sido capaz de integrar a los críticos y de evitar que los perdedores se vayan del PSOE. Y ese es un defecto terrible. Aquí, en vez de diálogo, purgas; en lugar de búsqueda de cohesión, estacazo. Todo ello adobado con algo tan dañino y peligroso como lo anterior: priman intereses personales sobre los del partido y, no digamos, sobre los de la sociedad. Y dominan también las guerras particulares, las filias y las fobias y, ¡ay! ese clientelismo y amiguismo que tanto se censura, y con razón, en otros grupos y en las instituciones.

De modo que ya tenemos una vez más al PSOE zamorano en estado puro. Leña al disidente; fuera el contrario; el que se mueva no sale en la foto; los fieles al cielo detrás de mí y los infieles a las tinieblas exteriores... O sea, lo que muchos militantes, simpatizantes y votantes califican de "vergüenza". Una más. ¿De qué otra forma se puede calificar la expulsión de Tomás del Bien justo cuando el PSOE tiene posibilidades de alcanzar el gobierno de la Diputación en coalición con IU y Ciudadanos? A eso, además de otras cosas, se le llama torpeza política, cortedad de miras y, como antes señalé, predominio de lo personal sobre las aspiraciones generales, en este caso del PSOE y de parte de la sociedad zamorana.

Rebobinemos: Tomás del Bien se enfrentó a Antidio Fagúndez para acceder a la Secretaría Provincial. Ganó el segundo. Desde entonces, las relaciones pasaron de malas a peores y del Bien fue visto como enemigo por la Ejecutiva. Pero volvió a ganar en Toro mientras Fagúndez se estrellaba en Zamora, lo que le llevó a dimitir como concejal. Y, todavía senador autonómico, se refugió en el órgano partidista para dispararle a su rival. Que del Bien ganó en votación democrática un puesto de diputado, se anula el nombramiento. Que presenta lista alternativa y vuelve a salir elegido, se le expulsa. Motivos no faltan, siempre se encuentran: "Incumplir los acuerdos orgánicos y descalificar a los órganos de dirección socialistas", según el comunicado del PSOE.

Traducido: el alcalde de Toro no tomará posesión como diputado bajo las siglas del PSOE... salvo que la Ejecutiva Federal tome cartas en el asunto y anule la expulsión. Hay precedentes. Y además, uno de los hombres fuertes del PSOE nacional, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, le pedía a la secretaria provincial de su partido, Teresa López, que los diputados provinciales se elijan por votación de los concejales, no a dedo. Es decir, lo mismo que ha hecho Tomás del Bien en el distrito de Toro. Y por ello ha sido expulsado del partido. ¿Quién lo entiende? Mientras se decide que fórmula aplicar, ¿no hubiera sido mejor en Zamora respetar la democracia interna y huir de respuestas tan drásticas y peligrosas como la expulsión de uno de los militantes más destacados y, para más inri, alcalde de la tercera ciudad de la provincia? Y siendo mal pensado, ¿no será que alguien sospechaba que Tomás del Bien podía aspirar a la Presidencia de la Diputación y eso sí que no? Ahora se abre todo un enigma, que, claro, favorecerá al PP, aunque Francisco José Requejo, diputado de Ciudadanos, parezca estar más cerca del PSOE. O de una coalición con él de presidente. Atentos.