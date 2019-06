Injustificable, incalificable, inaceptable, indigna, desatinada, perversa la decisión de Antidio Fagúndez, que no del PSOE, quitándose de en medio por el artículo 33 a Tomás del Bien, alcalde de Toro. Anular su elección como diputado provincial, habiendo sido el más votado y colocar en su puesto a uno más manejable, con menos proyección que del Bien, al que este sacó cuatro sufragios de ventaja, suena a cacicada, a sectarismo, abuso de poder, alcaldada, despotismo y tiranía, todo en uno. El hecho, afeado por propios y extraños dice muy poco del mandamás del Partido Socialista en Zamora.

"¿Qué le pasa a Antidio?" Es la pregunta sin respuesta que más personas vienen formulando desde la fea decisión tomada por el secretario provincial de los Socialistas zamoranos. Inapelable me parece el escrito del primer edil de Toro que corre como la pólvora por las redes, con una contestación prácticamente unánime a su favor. La gente quiere a Tomás del Bien. La gente, la suya y la que no lo es, está contenta con su gestión. Es apreciado en círculos empresariales y sociales, quien sabe si el hecho de volar con sus propias alas no está constituyendo un lastre para quien está en su derecho de reclamar, con todas las de la ley a su favor, el puesto de diputado que le ha sido arrebatado injustamente.

"¿Qué le pasa a Antidio?" No es ni la sombra de lo que fue o lo que todos o casi todos nos creíamos que era. Ese 'chico' encantador, cercano, dialogante, amable, servicial. Antidio lo tenía todo, en tiempo pasado, para hacerse con el favor de los suyos y de los que no lo son porque encandilaba. Que poco le ha durado. Esa cercanía, esa capacidad de diálogo, ese encanto, esa amabilidad la ostenta ahora Tomás del Bien. A lo mejor, eso es lo que Fagúndez no perdona, que le hagan sombra. Estimo que Tomás no se ha propuesto caer en el juego de luces y sombras, simplemente viene dado así y actúa en consecuencia, sin molestar a nadie, pero sí teniendo ideas propias sobre lo que en su opinión debe ser la Diputación y el papel de los diputados.

No sé qué hará el secretario regional del PSOE, aunque conociendo los hilos se llega muy fácilmente al ovillo, como tampoco sé qué hará la Comisión Federal. Uno y otros deberían saber que la cacicada cometida contra Tomás del Bien exige reparación y porque hay un clamor que no se debe desoír. Muy atinado y muy respetuoso ha estado el primer edil toresano después de la "marranada", como la han calificado ilustres miembros del PSOE, perpetrada contra del Bien. Un socialista muy conocido me decía: "Carmen, no se puede escupir hacia arriba como ha hecho Antidio. Si eso lo hacen en el Partido Popular, se les habría colgado de un árbol en la Plaza Mayor", apostillaba este socialista de dilatada trayectoria, al que también se le han puesto innumerables zancadillas. Y seguía diciéndome indignado: "Estos comportamientos son propios del PP, no de los socialistas". Pues, ya ves, amigo mío, hay que romper algunos clichés porque no se corresponden con la realidad.

Antidio Fagúndez ha vuelto a llenarse de gloria y ni Tudanca, ni la Comisión Federal pueden seguirle el juego. Tomás del Bien tiene todo el derecho del mundo a reclamar lo conseguido en justa lid. No hubo ni trampa ni cartón, no se le puede defenestrar de forma tan barriobajera y por un 'artículo' nada democrático. "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto" Y eso le está pasando a Fagúndez. Sería algo más que un detalle que reparara la injusticia cometida contra del Bien, cuyo único inconveniente es que consigue más apoyos que los oficialistas del PSOE.

cacique