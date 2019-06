Zamora no se ganó en una hora

La constitución del nuevo ayuntamiento se ventiló en poco más de una hora.

Una hora de juramentos / de promesas y lealtades, de honor, conciencia, principios... / e imperativos legales. Pues dimitió un candidato / propuestas de tres alcaldes. Votos en blanco al final / Los de la izquierda, leales. Guarido tomó el bastón / tras ser proclamado Alcalde de Zamora, la ciudad / que es del pueblo que bien sabe.

Pero la historia empezó mucho antes para algunos candidatos:

Meses antes ya sonaron / en el erial voces graves de traiciones y puñales / advirtiendo a los rivales:

"Maite Martín, también Pozo / no digas que no te aviso que del PP de Zamora / un alevoso ha salido. Llámase Fernando Maíllo / de "Luy" Cid era sobrino.Ha quemado a San Damián / y ahora la emprende contigo. De Casaseca a Madrid / se escapó por un postigo. Deja a Barrios que defienda / lo que ganó en lid Guarido."

"Los socialistas se rompen / y se van al Grupo Mixto con dos concejales menos / y teniente alcalde, Antidio. Pues gobiernan en España / el PSOE está crecido. Cambian a sus concejales / Se desmarcan de Guarido."

"Al grupo de Ciudadanos / también llegó el trasfuguismo más tarde. Mas se rompió / lo que parecía unido."

Durante la campaña electoral todos criticaron al alcalde, pese a que había gobernado con el PSOE y en minoría, luego en diálogo con todos:

La campaña fue muy dura/ Cercaron todos unidos a quien mandaba en Zamora / cumpliendo lo prometido.

"La ciudad no está muy limpia / Las empresas no han venido. Es un enano político / Y encima se mete en líos. El casco antiguo se arroña / No gestiona el urbanismo. No han "municipalizao" servicios / Los de IU os han mentido."

Pese a los duros mensajes de los contendientes, los de IU siguieron:

Como hormigas trabajando / iban andando el camino. Se resolvieron problemas / heredados desde antiguo. Se despejó la Muralla / más atractivos turísticos.

La igualdad era la norma / para empresas y vecinos...

Y al final:

"Necesitamos más tiempo / para hacer lo prometido". Y el buen pueblo de Zamora / volvió a confiar en Guarido. Después de ser proclamado / "Ando aprendiendo el oficio". Puño arriba en el balcón / volvió a saludar Guarido.

Mas Zamora no se gana / en una hora, es sabido. Pues lo dicen los romances / que desde el pueblo han salido. Muchas horas de trabajo / es lo que ha reconocido la mayoría del pueblo / que ha votado por Guarido. También que se bajó el sueldo / a la mitad reducido porque no quiso cobrar / más que en su humilde oficio.

A trabajar por Zamora / con el mismo compromiso, con la confianza que el pueblo / ha puesto en nuestro camino.

Perdón pido al Romancero / si le ofenden estos ripios.

Lo que cuentan no es la Historia / sino lo que yo he vivido.

La historia la escribe el pueblo / que jamás será vencido.