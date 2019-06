La sonrisa cansada de Albert Rivera

¡Eh, oiga! ¿Es la secretaría del presidente del Partido Cs? Sí. Póngame con el jefe. ¡Señor presidente! Hay un tipo al teléfono que dice que quiere hablar con usted; dígale que estoy muy ocupado en evaluar los servicios que acabamos de prestar al pueblo español. Pues es precisamente sobre lo que quiere preguntar. Dice que es un representante muy cualificado que pertenece a un organismo internacional de especialistas en la caza de mariposas. Hoy si no me llaman del IVEX 35 no estoy para nadie. Además nada bueno puede salir de conceder esta entrevista, yo soy un hombre que no permite que nadie le dicte la conducta por importante o sagrado que diga que es. Pero insiste en que han prestado buenos servicios a los españoles diciéndoles lo que hacen los ayuntamientos y las autonomías bien administradas. Si no puedes disuadirlo cuéntale que en nuestro partido cuando ponemos las urnas a nuestras bases salen más votos que votantes y eso es como la parábola de la multiplicación de los panes y peces, ahora el milagro lo vamos a imponer en todas las instituciones en las que hemos pactado. Perdona presidente, pero ha mandado un mensaje que se titula "Los principios de Groucho Mars". ¡Ah! entonces ese es de los nuestros, dile que le compro la mercancía que con tanto ajetreo hemos dejado vacío el almacén y hay que volverlo a llenar pero tienen que ser principios "pata negra". Eso me gusta más, jefe. Es usted un joven genio de la política. Un estadista sin complejos.

¡Eh, presi! dice que si la factura del libro la va a someter a votación de las bases de CyL o la va a pagar con el IVA reducido por eso del tema de difusión de la cultura.

¡Uf! ¡Qué pesado!, un tipejo que dice que es de los nuestros y apenas hemos empezado ya quiere averiguar en qué nos gastamos el dinero que entra en nuestras arcas municipales. ¡Pero quién se ha creído que es!

A pesar de la sonrisa cansada con la que apareció en la última foto a mí me da la impresión que no es por cansancio sino porque intuye que no puede salir indemne del ejercicio de la política, precisamente porque siente que le han afectado un sinnúmero de tentaciones peligrosas y él se ha entregado a ellas alegremente y le han deformado la conciencia, su comportamiento ya lo están juzgando los demás y con un resultado nada favorable. Nada dura eternamente, ningún sistema político, ninguna forma de poder y no será tampoco ningún ejército quien derrumbe su régimen sino el espíritu de los hombres que desean seguir viviendo libres, entonces empezaremos a descubrir las sorpresas hasta ahora ocultas.

Ese aspecto que yo he observado me dicen que es debido al esfuerzo que ha realizado derrochando principios durante los últimos dos o tres meses.

Todo esto nos lleva a constatar la existencia de importantes diferencias en el modo de entender el poder que parecían olvidadas, aunque la gente de estas tierras tengamos ideas conservadoras desconfiamos de la propaganda de los mercaderes de verduras.

De hecho las máscaras cayeron de repente en el momento de la moción de censura ganada por Pedro Sánchez. La estrategia de un españolismo de alpargatas para atraer al votante de un PP carcomido por la corrupción ha dejado a la vista su táctica al servicio de un bando cargado de intransigencias pasionales. Todo lo que ha sucedido en estos días de configuración de pactos, entre Vox, PP y Ciudadanos, suena a teatro de comediantes ambulantes de pueblo en pueblo.

(*) Concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Peñausende