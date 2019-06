No tardando mucho prohibirán canciones como aquella que firman Quintero, León y Quiroga, un triunvirato único, y que Conchita Piquer, doña Concha, estrenó en el año 1957, inmortalizándola. Más de sesenta años siendo esa gran copla taurina que han cantado todas las generaciones de grandes y no tan grandes de la copla española, Rosita Ferrer, Isabel Pantoja, Lucía Escribano, Martirio, Miguel Poveda, Marifé de Triana. 'Romance de valentía' habla de la hermosa historia de un chaval que quería ser torero y que "a cara y cruz se jugaba, al toro, la vida entera". Fue en un 'cerrao' donde dejó frente a un toro el corazón. Este tipo de canciones, en la actualidad, para unos cuantos, son 'políticamente incorrectas'. ¡Y un cuerno! Y nunca mejor dicho.

El pasado sábado, en Villalpando, donde tenía lugar la reelección de su alcalde, el siempre querido y entrañable Félix González Ares, se vivió un prolongado Romance de Valentía que protagonizaron seis valientes: David Luguillano, Israel Lancho, Alberto Durán, mi torero, la joya de Villamor de los Escuderos; el mejicano Angelino de Arriaga, Antonio Boyano y Diego Luna, acompañados de sus correspondientes cuadrillas que se enfrentaron a seis bravos novillos de la ganadería de los Hermanos Boyano de Paz. Allí estuve. Donde quiera que vaya mi torero, Alberto Durán, allá que me voy. Mi gran amigo Manuel de Lera Maíllo fue el que me inició en la pasión por el torero de Villamor hasta el punto de que me he convertido en una entregada duranista.

Cómo me gusta que los pueblos que dan vida a la provincia de Zamora no pierdan su esencia taurina, esa pasión por la fiesta y por las figuras que la mantienen contra el viento y la marea de los que quieren abolirla. En este punto ya me habrán puesto a escurrir y me habrán lanzado anatemas quienes no se dan cuenta que cuanto más critiquen, entrando a veces en lo personal, algo inaceptable, más me crezco. La mayoría de los pueblos de Zamora tienen una tradición taurina que no hay por qué cargársela. Estamos hablando, además, de una tradición solidaria. De hecho, el festejo de Villalpando era a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Y no está la cosa como para echar ascos de un dinero obtenido legalmente. Si el origen fuera la droga o las armas podría entender la crítica.

Las Ferias y Fiestas de la Madera en Villalpando, que concluían ayer, y que contaban con un magnífico programa, tienen en el Ayuntamiento de Villalpando a su mejor valedor que, literalmente, tira la casa por la ventana, realizando muchos actos de forma totalmente gratuita, como sus famosas degustaciones, en los que pueden participar todos los vecinos de la localidad que así lo estimen oportuno. La tauromaquia está muy presente en una localidad donde toros y toreros son siempre bienvenidos. Los que están por dar el coñazo apueste lo que quiera a que también se sentirán molestos por la exposición de Ganado Ovino que este año ha alcanzado su XVII edición. Son ganas de sacar las cosas de quicio y hacer de lo de siempre, de lo normal, de lo que se hace con total y absoluta normalidad, un agravio constante.

Me alegro de haber vivido en primera persona ese 'Romance de valentía' que escribieron con valor, con nobleza y con hidalguía, seis valientes que dejaron muy alto el pabellón y que, en todo momento, merecieron el favor y el fervor del público asistente y de la autoridad competente, Felipe, un presidente generoso que dejó satisfechos a todos y que fue parte importante del Romance de valentía que escribieron seis entregados toreros.