Bien, pero no tanto

Frente al alarde de los que gobiernan y el catastrofismo de los que están en la oposición, siempre se encuentra el término medio que facilita Cáritas. Todos los informativos nacionales se han hecho eco del "VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España" de la Fundación Foessa presentado en Cáritas Española. Que sí, que la economía ha mejorado, pese a ello la precariedad en la que viven miles y miles de familias en España continúa su curso inalterable.

Cierto es que son menos los hogares que viven en la exclusión social con respecto a años anteriores, pero no es menos cierto que aquellos a los que se les han agotado las reservas viven al día y saben que, ante una nueva crisis, serán los primeros en caer en situación de pobreza. Tan es así que el porcentaje de familias que viven en esta situación es superior al de 2007, justo antes de la crisis. La cifra no puede ser más elocuente, 8,5 millones de personas viven en la exclusión social, son 1,2 millones más que en 2007. Con un agravante, la precariedad laboral y la vivienda están delante o detrás, según se mire, de la situación de desigualdad que se vive en España.

Me parece tremendo que se hable de la España del bienestar obviando esta realidad lacerante. Es inentendible en nuestros días que el acceso a una vivienda se haya convertido en un derecho inaccesible para muchas familias. ¿Qué coños hacen los Gobiernos? ¿Por qué no se construyen más viviendas sociales? en lugar de especular y tocarnos los cataplines a los ciudadanos. Gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos deberían arrimar el hombro ofreciendo terrenos y construyendo viviendas de calidad, no cuchitriles inhabitables, para hacer lo que en España siguen esperando muchas familias, muchos jóvenes sin recursos: viviendas sociales, bien apañaditas que ayuden a cambiar la fea estadística. Creo que algo así hacía Franco o eso he oído siempre. Claro que como era Franco, no vale como modelo a seguir.

Ni propia, ni en alquiler. La vivienda es un lujo. Los alquileres han subido un 30% y dos millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda. Vergüenza nos debía dar a todos y muy especialmente a los que pueden acabar con el problema y no lo hacen. Las familias que acceden al régimen de alquiler son, en general, socioeconómicamente más vulnerables hasta el punto de que el 40% de los que sufren exclusión viven en alquiler. Cuando nuestra amada y nunca bien ponderada clase política, se percate de que gobierna para la ciudadanía, de que el bienestar de la ciudadanía, su educación, su salud, su vivienda, es lo primero se habrá avanzado notablemente en la igualdad social ahora caracterizada por esa debilidad distributiva que genera las brechas enormes que todos conocemos, gracias a estos informes que no se callan nada, molesten a quien molesten.

Hoy día, tener trabajo no garantiza una supervivencia digna. Contar con un empleo ya no es sinónimo de integración y bienestar. En ese aspecto estamos mucho peor que la mayoría de países europeos. Algo se está haciendo rematadamente mal. Pero, a ver quién es el guapo que tiene la gallardía de reconocerlo. Si los políticos pactaran nuestro bienestar otro gallo nos cantaría, lamentablemente pactan el suyo y sólo el suyo. Encima, y para no variar, el mayor riesgo lo viven las mujeres. Los hogares monoparentales sustentados por mujeres están sobrerrepresentados en la exclusión social. Para más inri nuestro acceso al trabajo y a la vivienda es más precario por lo que tenemos un mayor riesgo de empobrecimiento, amén de soportar un mayor volumen de amenazas de pérdida de vivienda. ¿No le suena de algo?