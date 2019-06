Orgullo gay zamorano

El viernes 28 de Junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay en el mundo, un día abierto para millones de personas en el planeta, personas que nacieron con una condición sexual diferente a la que el mundo está acostumbrado a ver. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y demás opciones sexuales celebran en ese día su momento álgido. ¿Por qué se celebra ese día? Porque desgraciadamente existen personas que desprecian o repudian a los que no son heteros, o simplemente a todos aquellos que deciden vivir su sexualidad libremente.

No me cabe la menor duda de que Zamora es una capital de provincia abierta y tolerante, pero... cuando uno es homosexual y trastea las calles de esta preciosa ciudad, se da cuenta que no es tan moderna como aparenta ser o como nuestro progresista Alcalde quiere hacer ver. En "La Bien Cercada" habrá temas completamente superados, pero la homosexualidad no está superada y cada año que pasa, damos un paso atrás con respecto a nuestras ciudades vecinas e incluso no tan vecinas. A continuación expongo ejemplos de iniciativas LGTB: En el año 2017 el Ayuntamiento de Benavente decidió pintar un paso de cebra con el color de la Bandera Gay. El año pasado Alicante decidió pintar 60 escalones, con la bandera gay, de su estación de tranvía de la plaza de Luceros. En los mástiles de Almería ondean desde hace años la bandera arcoíris. Todos los años, un pueblo manchego llamado Armasilla de Alba, celebra un Festival LGTB reivindicando los derechos y libertades del colectivo, iluminando gran parte de sus edificios con los colores de la bandera. En Avilés (Asturias), tienen un pequeño puente restaurado hace unos años por Niemeyer, quien decidió pintarlo con los colores del arcoíris. Desde entonces los vecinos de esta localidad lo llaman "el puente del Orgullo". Desde hace tres años, en Briviesca (Burgos), se celebra una "jornada para reivindicar los derechos LGTB". La localidad valenciana Carlet se sumó a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTB restaurando cinco bancos de la ciudad pintándolos con los colores de la bandera arcoíris. Granada pintó el año pasado algunas de sus farolas con los colores del arcoíris. Madrid colocó hace años semáforos LGTB... Y así suma y sigue, podría ocupar todo el periódico con ejemplos importantes y significativos de iniciativas LGTB.

¿Hace Zamora algo parecido? ¿Una ciudad abierta y tolerante como dicen los "guaridistas" que es? La respuesta es no. Un día antes del Orgullo Gay, cuelgan en la fachada del Ayto. De Zamora una bandera gay malograda, pobre y arrugada, mal puesta y fría, tan fría como los inviernos zamoranos. Entiendo que el Orgullo Gay en Zamora coincide con las fiestas omnipotentes, San Pedro, con sus simpáticas águedas por Santa Clara, como si en una pasarela de moda se creyeran, su olor a ajo en Las Tres Cruces espantando vampiros y sus cabezudos terroríficos, pero... Señor Guarido, "The King in the North", ¿por qué no organiza algo en Zamora para el colectivo LGTB? ¿Ha visto lo que hace el resto de ciudades y pueblos en España? Además, "¡qué demonios!" No nos fijemos en el prójimo, hagamos algo único en Zamora, saquemos los pies del tiesto, ya lo hicimos cuando usted consiguió mayoría absoluta, Zamora consiguió un récord, vamos ahora a por otro récord!