Yo siempre estuve esperando al día de mi Confirmación para poder empezar a hablar inglés. Tenía muchas ganas de que llegase ese día para que sucediera eso de que "se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas" (Hch 2, 4). Eso sí, yo quería hablar inglés, aunque solo fuera por entender lo que las canciones decían. Y así llegué con mis diecisiete años a que don Juan María Uriarte, en la iglesia del Seminario de Zamora, me impusiera las manos sobre mi cabeza y me dijera: "Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo". Yo pensé contestarle ya en inglés pero "amén" debe ser universal. Luego más tarde me dijo: espero volver a imponerte las manos en otra ocasión. Y yo seguí con el lenguaje universal, sonreí y moví la cabeza en señal afirmativa. Y aquí estamos, después de veinte años con el don del Espíritu Santo y sin hablar inglés. Pero eso sí: hablando en otras lenguas.

Con el tiempo he ido comprobando que, al recibir el Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas porque, en ocasiones, no hay quien nos entienda. Me dicen que lo que decimos en misa no se entiende, que hay expresiones o conceptos que no se comprenden, que cuando predicamos usamos palabras que la gente no los ha oído nunca, o que a un cristiano le preguntas el significado de Salvación o Misterio Pascual y no sabe qué responder. Y sin dejar de dar la razón a quien me dice esto, he de decir que es cierto pero no verdadero. Como yo, hace tiempo, hay quien piensa que la fe se comunica adecuadamente por un idioma utilizado de manera correcta en el uso de sus términos y de manera inteligible. Pero, personalmente, con el tiempo he ido descubriendo que el hablar lenguas va mucho más allá del idioma y se centra en los lenguajes en los que cada uno puede descubrir, sentir y vivir la presencia de un Dios que acompaña la vida, que hace camino contigo, que te comprende y que te ama. Y a ese Dios es al que estamos llamados a comunicar. No el Dios de los conceptos sino el de los proyectos. Este es el Dios que por su Espíritu nos enseña su lenguaje, que nos hace llamarlo "Abba, Padre", que habla el lenguaje de los pobres, de los débiles, de los ancianos, de los niños, de los jóvenes, de los ricos, de los fuertes, de los estudiantes, de los obreros, en definitiva, a cada uno "en su propia lengua".

Esta es la fiesta de Pentecostés, para hablar el lenguaje universal de Jesús, las lenguas de la paz, del perdón y del amor (Jn 20, 19-23). Por eso, una vez más con el Salmo 103 pedimos "Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra" porque, como cantan Hombres G y Ana Torroja, "si yo no te tengo a ti, qué será de mi sin ti, para qué quiero vivir".