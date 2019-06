Arrea, pero si la regeneración era esto

En cuanto oí que el PP y Ciudadanos (Cs) habían llegado, en un solo día, oiga, a un preacuerdo sobre el futuro gobierno de Castilla y León para regenerar todo lo regenerable acudí, raudo, nervioso y expectante, al Diccionario de la Lengua Española. Quería saber de primera mano si, recientemente, los señores académicos habían incluido una nueva acepción de regeneración que dijera algo así como "más de lo mismo, pero dicho de otra manera tras el oportuno periodo de reuniones". Pero no. En el docto volumen venía lo de siempre. O sea, define "regeneración" como "acción y efecto de regenerar", lo cual no es decir mucho. A continuación, señala que, en Biología, es la "reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus partes perdidas o dañadas". No parece que encaje demasiado con la política ocupa, aunque nunca se sabe, eso de las partes dañadas se presta a bastantes interpretaciones y algunas un poco, digamos, picantes.

Así que seguí ruta páginas adelante hasta dar con el verbo regenerar. La primera acepción reza: "dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorar". En la segunda se lee:"hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada". Y la tercera: "someter las materias desechadas a determinados tratamientos para su reutilización". Esta última se refiere al ámbito de la Tecnología, pero eso de reutilizar materias desechadas previo tratamiento se puede aplicar a muchos campos, incluido el que ustedes y yo estamos pensando ahora a la vista del cariz que van tomando las negociaciones para formar mayorías en ayuntamientos, diputaciones, cabildos, autonomías, gobierno central....

¿Y por qué tanto interés en regeneración, regenerar y demás? Hombre, porque fue una de las palabras de moda en la pasada campaña electoral. Al candidato de Cs, Francisco Igea, no se le caía de la boca. Los otros la emplearon con menos frecuencia y contundencia. Fernández Mañueco (PP) por razones obvias (no es fácil meter en un programa, así de buenas a primeras, la regeneración de uno mismo y de los suyos); Luis Tudanca (PSOE) porque prefería hablar de cambio, que suena a aquel recordado "Por el cambio", de Felipe González en el 82, y Pablo Fernández (Podemos) porque quería modificar tantas cosas a la vez que lo de regenerar se le quedaba chico y un poco burgués y del régimen del 78. Así que lo de la regeneración fue cosa solo de Igea, que hizo de tal palabra y tal concepto el eje de su actuación (y promesa) pasada, presente y futura. Tras los dos debates televisados, la gente, esperanzada y con cara de arrobo místico, lo señalaba por la calle:

-He ahí al hombre que nos va a regenerar, decían unos entre murmullos.

-¡Regenéranos, regenéranos, y cuanto antes mejor!, clamaban los más.

Y así llegamos a la noche del 26 de mayo, la Noche de la Regeneración, según se oía por doquier. ¡Ay qué noche, platinoche/ noche, qué noche, nochera!, sonaban los versos en los cielos estrellados y resecos de esta tierra. Iban llegando resultados electorales y la Noche de la Regeneración crecía, crecía y crecía hasta inundarlo todo. Y ahí teníamos a Igea, contento pero contenido, insistiendo en que Ciudadanos "garantiza la regeneración y la reforma en Castilla y León, pero también garantiza la gobernabilidad". Y añadió algo un poco vaporoso, algo así como que, asimismo, garantiza el pacto con los ciudadanos. Yo lo atribuí a una de esas cosas que se dicen al calor de la euforia y los brindis al sol, pero ahora veo que no. Ciudadanos ha hecho un pacto con los ciudadanos... que votaron al PP, aunque hayan sido muchos menos que los que apoyaron al PSOE. Los populares perdieron 13 escaños; los socialistas ganaron 10, ergo...

-A ver si ahora resulta que la regeneración consiste en respaldar a los perdedores para que sigan otros 32 años mandando, afirma el señor Euprepio, que no entiende nada.

-Y han regenerado en dos o tres horas. Vinieron los de Madrid y, hala, a regenerar. Se nota que están más acostumbrados que los de aquí, tercia don Walarico.

-Sí, en la capital regeneran pronto y bien; si lo sabremos los de los pueblos.

Y aquí nos tienen, dispuestos a caminar por la senda de la regeneración. Lo haremos por etapas. Ya han dicho que sí a eliminar los aforamientos y ahora Igea pide que no repitan los cargos, aunque hayan sido votados por el pueblo, que lleven ocho años en el puesto. Si lo acepta el PP, es que tiene más ganas de Poder de lo que creíamos.

El mismo día en que se publicaba el preacuerdo PP-Cs, la prensa recogía una noticia llamativa: en Uruguay, un agente multó a una conductora por "circular con exceso de belleza". Tras sonreír, y bastante, me dio que pensar. A ver si un día no lejano vemos en los límites de esta tierra unos carteles que recen: "cerrado por exceso de regeneración". Tiempo al tiempo.