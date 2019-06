De castración y orgasmos

Para el ejercicio de ciertas profesiones y oficios, la Cámara Baja está en la urgente obligación de legislar sobre la capacidad, conveniencia, cualificación, eficacia y eficiencia de las personas que opten a determinados trabajos. El personal de Sanidad, Educación, fundamentalmente Educación Especial, y Servicios Sociales necesitan una urgente revisión a fondo para que, de esa forma, dejen de ser noticia los casos de falta de humanidad, malos tratos, insensibilidad y otras cuestiones que, desgraciadamente nos sorprenden tan a menudo que corremos el riesgo de acostumbrarnos. Los audios de las profesoras vejando a una niña autista en Dos Hermanas, dan cuenta, junto a toda la mierda que aflora en algunas residencias de ancianos, de la urgente necesidad de intervención por parte de la autoridad competente.

Lo que sabemos al respecto nos ha helado la sangre de la misma forma que nos ha indignado la 'lección magistral' pronunciada por la concejal socialista y profesora de la localidad canaria de Puerto del Rosario, Aurelia Vera Rodríguez. Esta señora que debe tener algún tipo de complejo que no logra superar, ha asegurado en sus clases a chavales de 4º de la ESO que "los orgasmos femeninos aparecieron en España a partir de la década de los 60" y que por eso hasta esos años "nosotras no hemos podido tener orgasmos". Señora, hable por usted. Y lo fundamental, no mienta, no confunda a los chavales. ¡A ver si es que también Franco estaba metido en el ajo orgásmico! No tardaremos en oír alguna barbaridad de ese tipo.

No contenta con eso, esta presunta docente un tanto indecente en sus manifestaciones pide "castrar a los niños al nacer". Porque la culpa de los males mayores y menores que asolan a las mujeres, la tienen, sin lugar a duda alguna, los hombres. ¡Pobres míos! Los hay que son auténticos hijos de perra, pero la mayoría son un encanto y necesarios para experimentar, mejor a dúo, eso del orgasmo. Es más, la profesora socialista defiende la urgente aplicación de la 'eugenesis', concepto del que los niños no tienen ni la más remota idea. La profesora socialista está dejando a Hitler como una hermanita de la caridad. Fue Adolf Hitler quien promovió la esterilización de personas con "rasgos desfavorables" en la Alemania nazi. Vamos, los críos que no sean rubios, con ojos azules, un metro ochenta, bien formados y bien dotados no tendrán cabida en la sociedad española. ¿Qué le han hecho los hombres a esta individua?

No hay que dejar pasar por alto comportamientos así. No me extraña que se haya presentado, según OK Diario, una denuncia contra semejante aborto educacional. La denuncia ha partido de Francisco Serrano, diputado y presidente del grupo parlamentario VOX en el Parlamento andaluz. Esto es el mundo al revés. La socialista promoviendo la castración y la eugenesia y el de la presunta extrema derecha, defendiendo lo contrario. Pero, ¿no hemos quedado en que la extrema derecha promueve esos comportamientos y la izquierda progre los rechaza?

La profesora y concejal del PSOE tiene que hacérselo mirar. Explicar esas cosas a menores de edad, más que prudente es indecente. Mantenerse en sus trece de que hasta la década de los sesenta, la mujer no supo lo que era un orgasmo es, de alguna manera, castrar a la mujer, sólo en la teoría, porque en la práctica, el placer ha existido siempre, a Mesalina, emperatriz y cortesana, le remito. En la Edad Media, en el Renacimiento, siempre ha habido mujeres multiorgásmicas y mujeres frígidas, mujeres capaces de llegar al clímax y mujeres que no. Aunque mucho me temo que la vuelta a la exhumación de los restos de Franco tenga mucho que ver en la apreciación de la profesora en cuestión.