Testimonio real de una víctima de transtorno alimentario

Hola, no sé si es por mis miedos o por mis mierdas, quizás por mis ganas de protagonismo, por mi locura, no sé, pero necesito escribir esto, y así a lo mejor, me entere yo mismo de mi situación.

Ahora me cuesta recordar si alguna vez he sido lo que se considera una persona normal. Ya pasé en la adolescencia un proceso parecido de vomitar, comer compulsivamente, de no aceptarme, de adelgazar mucho, de estar gordo, muy gordo.

Y no es que haya estado solo, tengo amigos y mi familia que siempre me ha apoyado pero que he cansado con mis problemas cuando cada uno y cada una tiene su vida, sus mil cosas, pero no se porque la gente sigue apoyándome.

Me noto fuera de control, sin capacidad real de decidir nada, cada vez me aíslo más, he intentado buscar algún centro, algún sitio donde me controlen, me den respuesta a esto, nada me acaba de convencer. En lo privado son precios de mínimo 4000 euros al mes, y tampoco en lo público hay nada pensado para personas mayores, pues este tipo de problemas no se entienden socialmente.. Yo quiero, que me encierren. Pero aunque quiera tampoco lo consigo. Y de verdad es que ya no se que hacer, soy cobarde, valiente, estoy enfermo, estoy loco, no lo se, o si lo se...Lo único que se es que todo lo centro en la comida, en los vómitos, que cada vez pierdo habilidades sociales, no me importa ducharme o no, la ropa que llevo, registro en contenedores buscando comida, total luego la vomitaré, que más me da.

Y soy yo el que tiene que dar el primer paso, pues no tengo esas fuerzas para darlo y mi cabeza no se pero cada vez razona menos y todo es una obsesión, un deseo de cerrar los ojos y ya está. Causaré un poco de dolor pero a la larga la gente seguirá su vida y ya no les haré más daño, pero no tengo esa valentía de dar ese paso. Sé que hay personas cerca que han perdido familiares o amigos con un cáncer u otras enfermedades y yo he llegado a inventarme tener dos cánceres. Y no se explicar porqué, por hacerme notar, por llamar la atención, por una llamada de socorro.No sé, en este momento todo lo que no sea comer, vomitar... Que más da.

Tantas mentiras, tantas cosas que no puedo borrar, dolor a mi madre, a mi gente, por locura, por enfermedad...No sé...Incluso la gente me da otras oportunidades pero no se como olvidarme de eso y entonces miento más, sigo sin comer, me da por dormir en cualquier sitio que no haya un baño o comida para no comer o vomitar....Pero ya dejo de tener problemas y puedo vomitar en cualquier sitio. Entrar a una tienda y llevarme lo que sea aunque luego le de un bocado y lo tire...Aunque no me haga falta ese dinero para comprarlo. Mi madre me ofrece dinero y le digo que no...y luego lo cojo de donde sea...Cosas de ese tipo hago. Por qué quiero? Seguramente si, será verdad que soy yo el que tiene que dar el primer paso, pero no sé cómo darlo . Mañana tengo una cita con la médica de cabecera, luego he quedado con Rocío para ir a la asociación de Valencia de trastornos alimentarios y con la psicóloga, quiero ir, pero estoy tan desanimado que no sé si reuniré fuerzas. Ahora digo que si, pero hasta que no lo haga no me creo nada de mi.

Soy una persona con estudios, preparada, que sabe moverse por el mundo...Y todo eso, pero no sé como salir de esto, no se como encontrar ayuda, una solución, , me da rabia todo esto, porque hay un montón de personas muy válidas llenas de vida, con problemas de trastornos alimentarios, con otros problemas que seguro que no han elegido y la sociedad no sólo les da por olvidados, sino que prefieren, preferimos mirar a otro lado y seguir con nuestras vidas.

Tiramos comida a contenedores que otros recogen porque se mueren de hambre y aún les dicen que es porque quieren, gente durmiendo en cajeros, gente que intenta tener un trabajo y no les dejan por lo que sea, de cualquier lugar, nacionalidad. No sé. Pero cuando tienes cualquier enfermedad, siempre hay recursos y comprensión, pero si tu problema es mental y pareces normal...Entonces es que estás así porque quieres. Con suerte... Muchas veces sólo si tienes mucho dinero, te ofrecerán parches o soluciones .... Yo sólo se que me gustaría dejar de causar y causarme dolor y que sigo en caída. Sólo eso se.

Tengo 42 años, un trastorno de alimentación, estoy enfermo, a punto del colapso físico y mental.

Quiero concienciar de este grave problema, quizá conmigo ya no se llegue a tiempo, por aquellos qué aún tienen esperanza de recuperación y por los que están por venir.