Los fondos europeos

La Unión Europea sirve, y tiene entre sus finalidades para tener una agricultura y ganadería más próspera y rentable, con la ayudas monetarias que aporta a los titulares de explotaciones agropecuarias a través de la P.A.C., Política Agraria Común, y el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (Sección Orientación), FEADER ; para disponer de obras y servicios en los municipios y provincias, como otras son, entre otras infraestructuras, las carreteras, mediante la financiación prevista en el F.E.D.E.R., Fondo Europeo de Desarrollo Regional; para fomentar la formación profesional, especialmente de los parados, que sea adecuada a lo que demandan las empresas y organizaciones, con los recursos que aporta el Fondo Social Europea, F.S.E; como también la U.E. hace aportaciones financieras para favorecer, y resolver los problemas, de la política pesquera común, como el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); Fondos Europeos para la pequeña empresa, el Fondo de ayuda para paliar los efectos de la globalización, etc. Y tengamos presente, también, las ventajas económicas y comerciales que se derivan de la moneda única, el euro, facilitando los intercambios comerciales, el mercado único europeo, que evitan los riesgos, incertidumbres y costes de las variaciones en las cotizaciones de las monedas nacionales, como del sobrecoste que suponen los aranceles; todo ventajas para empresas y consumidores, haciendo posible mayores mercados y precios más asequibles y competitivos al comprador.

Los Reglamentos y Directivas comunitarios, etc., regulan aspectos sociales, económicos, industriales, medioambientales, de contratación pública, etc., de obligado cumplimiento por los Estados miembros y, por lo tanto, por la población que pudiera verse afectado por su contenido; y que son publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, especialmente en las series L y C., cuyo contenido se publica, casi diariamente, en internet.

Y sobre todo, todo, todo. Y, como pretendieron los "padres fundadores", tan recordados y admirados siempre, como Monnet, Schuman, De Gasperi, Adenauer, Spaak, Spinelli, Veil, Churchill, etc., que, en Europa nunca jamás se derrame una gota de sangre entre hermanos del viejo continente. "En el fondo, y en la superficie", esa fue la razón de ser y de existir de la entonces denominada C.E.C.A, Comunidad Económica del Carbón y del Acero; Comunidad Económica Europea, formada por seis países, por el Tratado de Roma de 1957, algunos de los cuales, como Alemania, había producido, poquísimos años antes, durante la Segunda Guerra Mundial, enormes sufrimientos a los demás...¡Qué grandeza de espíritu, qué sentido de la humanidad, qué sentido de Estado, etc.

La importancia de las competencias, gestiones y tareas de la U.E. son máximas, son relevantes, etc., para el bien común de todos, de ahí su importancia; por ello la necesidad de conocer sus instituciones, mecanismos, funcionamiento, tareas, etc., que, obviamente, exige predisposición, tiempo, y sentido de la responsabilidad de la ciudadanía, a lo cual la educación debe contribuir con la formación de conciencias personales, responsables y maduras que a ello lo impulsen.

En https://europa.eu/european-union/index_es, podremos encontrar información sobre "Qué es la UE", sus instituciones y organismos, países, símbolos, historia, hechos y cifras; Información sobre agricultura, empresa, cultura, salud, etc.

Y es que para ser buenos ciudadanos, tener información veraz y contrastada, y formarse opinión y criterio propio, hay que leer, ver y escuchar; dedicándole el tiempo que ello requiera. Hay que esforzarse para conocer, saber, y decidir con conocimiento de causa.

<strong>Marcelino de Zamora</strong>