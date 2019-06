Al son del acordeón

Entre los muchos encantos que tiene Zamora, figura uno que no se contempla en ninguna guía de turismo y que, no obstante, constituye un atractivo extraordinario en invierno y sobre todo en primavera y verano. No todas las calles de las grandes y pequeñas ciudades de España tienen su banda sonora original. Zamora, sí. Y eso se debe a Valery y Vitaly Lagutik. Fundamentalmente al primero quien con su acordeón alegra las aburridas mañanas y todavía más aburridas tardes capitalinas.

Además, estamos ante unos auténticos virtuosos del acordeón que lo mismo ejecutan una pieza de Beethoven, que dan vida a un tango de Astor Piazzolla, un pasodoble, un chotis, un bolero o un villancico. Y todo lo hacen con esa maestría y esa simpatía contagiosa que invita a bailar in situ. Ayer mismo, Valery estaba tocando unos bailables de lo más conocido, como 'Valencia', y en torno suyo se congregaron unas personas, intuyo que foráneos, que no se cortaron un pelo a la hora de darle alegría al cuerpo, que de eso se trata.

Salir a la calle de mal café, escuchar el acordeón de estos chicos y olvidarse de todas las penas y enfados, es todo uno. Es el poder de la música bien interpretada. Estos chicos nada tienen que envidiar a los grandes del acordeón como el francés Aimable, como Galliano, Privat, Brunelli, Cocomarola, Muguruza y tantos otros. Son músicos callejeros a mucha honra, pero muy bien podrían estar dando conciertos en cualquier gran teatro del mundo. No creo que, económicamente, la calle les compense. Ellos sí nos compensan a nosotros. Lo que a buen seguro les llena es que despiertan las simpatías de todos los viandantes. Lagutik no deja indiferente a nadie.

Lo que más les acerca a los zamoranos es que han sido capaces de aprender partituras netamente zamoranas y tocarlas cuando corresponde. No sé si Zamora les habrá enriquecido, estimo que sí. Los zamoranos sí que nos hemos enriquecido con su bien hacer. Son capaces de dar vida a cualquier partitura, por complicada o difícil que sea, y hacerlo con verdadero virtuosismo. Estos hermanos, especialmente Valery que es quien ahora se encuentra entre nosotros, nos homenajean todos los días con su música. A nadie se nos ha ocurrido homenajearles a ellos, más allá del saludo, la sonrisa o unos segunditos de parca conversación.

Estos chicos que, de alguna manera, se convierten en un atractivo más de la Zamora urbana no se han llevado ninguno de esos galardones, algunos rimbombantes, con que se premia esto o aquello, a este o aquel, y a fe que se lo merecen. Sólo que a lo mejor es mucho pedir a según quiénes. A veces cuesta encontrar destinatarios, con lo cerquita que tenemos a Valery y Vitaly, juntos y por separado. Porque si por separado son la bomba, juntos son la rebomba.

Ayer, nuestro acordeonista de cabecera, llevaba una marcha en sus prodigiosos dedos, que daba gloria, que invitaba a bailar, y eso es lo que hicieron algunas personas, incluso un señor que manejaba un andador. Pasaba de un pasodoble a un chotis y de éste a un bolero, a una celeridad de vértigo que invitaba a cambiar el paso y realizar como una especie de juego, a ver quién era más rápido, a ver quién cogía antes el ritmo. Yo no sé a usted, a mí me encanta escucharles. Me encanta tener una calle con música y encontrarme con grandes amigos como José Isidro Nates con quien siempre es un placer pegar la hebra, cambiar impresiones, suspirar por esta Zamora nuestra y alegrarnos con la alegría de la música de los Lagutik.