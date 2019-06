El entorno de la Catedral y el Castillo

Hablemos de la zona de la Catedral, objeto de atención por el papel protagonista que ha tenido en la Historia de la ciudad, zona que se compone de entidades urbanas que por su origen, morfología y por el papel que han jugado, han condicionado el desarrollo de la ciudad. Históricamente, esta zona se constituyó como fundacional y desde la Alta Edad Media ya se concentraban en ella dos sistemas de poder, uno de contenido político y cuya representación pública da forma la realeza y el otro sistema de poder marcado por su significado espiritual, y representado por la Iglesia. Si tenemos que precisar los entornos que la ciudad reserva para dar presencia a estas entidades políticas y en donde siguen perdurando estos signos en sus realizaciones urbanas existentes nos los proporciona los dos monumentos que dan cuenta del poder que han ejercido a lo largo de la Historia: La Catedral por una parte, y el Castillo reducido en la actualidad a una desnuda expresión de obra propiamente bélica .Por la disposición de ambas fábricas podemos deducir como se produjo el juego de tensiones desarrolladas entre ambas formas urbanas. Originalmente, la Catedral se había estructurado, sobre una nave longitudinal cuyo acceso principal quedó enfrentado a la masa pétrea del Castillo.

Esto da idea de las estrategias de poderes en que Catedral y Castillo crean un entorno exclusivo, separado del mundo de sus súbditos, el de la propia Ciudad actual. El hecho de cambiar el acceso a la Catedral con un nuevo pórtico renacentista marca el final del mundo medieval y del papel emergente de una sociedad que toma el papel protagonista basado en las ideas y en el Arte del Renacimiento. Esto tiene todas las características de la irrupción de un mundo nuevo y que la propia Iglesia había hecho suyo. Y en este caso, lo hace de la manera más radical. Porque el nuevo acceso, no se va a sujetar a la ordenación que su nave principal marcaba, por una parte, y por otra asume las nueva formas renacentistas, no las que se estaban desarrollando en otros reinos peninsulares como lo fue en el caso del plateresco, sino las copiadas directamente de los tratadistas del nuevo Orden en el centro espiritual del catolicismo. Este nuevo pórtico quedó orientado en dirección al arranque de la calle, eje invariable de la trama urbana que se extiende dentro de la zona amurallada. Todo ello supuso un cambio traumático que trastornaba la organización interna del edificio pues se hizo sin miramientos atropellando su traza románica original. Y fundamentalmente por sus proporciones monumentales tan dispares de las comedidas portadas románicas. Este cambio nos da idea del riesgo que asumió la autoridad eclesial con el abandono de las trazas góticas originales. Parece que el nuevo acceso, con ese despliegue descomunal, parece estar queriendo dar una llamada de atención que va dirigida a la Ciudad. Pues la Catedral desde ahora va a convertirse en lugar de referencia urbana y que conecta su visión con la de la calle que enhebra el Casco hasta llegar al edificio del Ayuntamiento, otra obra emblemática de la época que da fe del nuevo poder municipal. Las obras de arquitectura, como en el presente caso, anticipan el futuro, pues sugieren las formas que compondrán su escenario en la Ciudad. En este nuevo escenario, quedaban apuntados espacios y dependencias para que tuviesen el debido carácter solemne y procesional. Era solo una apelación que quedaba nítida, anticipadora de los necesarios cambios que tendría que asumir esta zona de la Ciudad. La coyuntura era favorable, pues la Iglesia tenía en sus manos la propiedad de diversas zonas del Casco cercanas a la Catedral y así se podría crear una nueva ordenación del espacio público, con la previsión de edificaciones necesarias para equipamientos y servicios de Ciudad-Iglesia, un entorno de transición a la trama urbana y en que se conciliasen los intereses de ambas entidades. La deriva que se está produciendo por las últimas decisiones sobre el aprovechamiento y usos del territorio no auguran nada bueno. El Obispado ha enajenado distintas propiedades, que paralizan cualquier medida de reforma integral de la zona, condenando su desarrollo al consabido aprovechamiento residencial o de comercio local, aunque invoca usos de alto designio, pero ya sabemos lo que al fin presagia : edificaciones con vecindarios que siguen el modelo de las urbanizaciones de la periferia ,con todos los inconvenientes de quedar extraños frente a unos monumentos pétreos que solo esperan desquitarse de su soledad tres días al año, en Semana Santa.

La pieza que faltaba para sentenciar el futuro de esta zona crítica de la Ciudad y en el entorno inmediato del monumento catedralicio es la ubicación del nuevo edificio del Consejo Consultivo en una parcela con frente a dos calles pero que, rodeado con unas tapias, es el único elemento arquitectónico que observa la regla de ocupación coincidentes con los lindes de la parcela. El edificio propiamente hablando, tiene una regulación autónoma, es decir que no rige con la ordenanza de edificación cerrada de su manzana. Se imagina uno que cumplirá con las condiciones de rendimiento térmico, etc. Todo un edificio de volúmenes cristalinos que, desde fuera, no se perciben pero que sus ocupantes se ven condenados en su interior a aguantar la misma visión de pared, independientemente de donde se esté. Teníamos asumido que la ciudad se compone entre otras cosas de unas arquitecturas que hacen inteligible la comprensión de la ciudad, conocimiento complejo, sujeto a las condiciones de la cultura de su época, de su historia de la expresión de sus saberes técnicos .¿Por qué ese interés en negarse a aportar a la ciudad la peculiaridad de su arquitectura, esa voz que se uniría al coro del Monumento que sigue señoreando el paisaje en la apretada colina de su caserío? ¿Es que acaso se ha ignorado el papel estelar del hombre que centra la atención sobre su obra suprema ,que es la propia ciudad? Cualquier explicación es posible, pero lo que es indudable es que marca una señal secreta dentro del texto urbanístico de su entorno, acentuando su carácter periférico, de paso y significado breve ,en los exclusivos días de Semana Santa.