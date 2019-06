En eso se ha convertido la política española, merced a los pactos, en un toma y daca continuo. Mal con la compra-venta entre los partidos constitucionalistas. Lo peor viene de la mano de los independentistas y bilduetarras. De los que tientan al Partido Socialista con darle esto y aquello, a cambio de impedir que el centro derecha llegue al poder. Navarra es el mejor de los ejemplos. Bildu enredando y el PSOE pensándoselo dos veces cuando no ha lugar para darle vuelta de tuerca alguna, viniendo de donde y de quien viene la petición.

En campaña se han llamado de todo. Llegada la hora de los pactos se olvida o eso hacen creer a los ciudadanos y no les importa adoptar estrategias suicidas como la que parece dispuesta a adoptar un sector de Ciudadanos. Luis Tudanca, candidato a presidir la Junta de Castilla y León y uno de los más fieles aliados de Pedro Sánchez, no dudó en tildar a Ciudadanos de "repugnante". Tudanca se ha dedicado a criticar por activa, por pasiva y por perifrástica al partido dirigido por Albert Rivera al que ahora ofrece "toda la generosidad" para conseguir gobernar tras 32 años de dominio popular.

Dicen que Igea está dispuesto a olvidar y que el pacto está más que hecho. No sé qué pensarán sus votantes. No sé qué pensará el mismo Igea un tanto desmemoriado. Hay que tener memoria para todo, para lo bueno y para lo malo. Y si la memoria no me falla, Luis Tudanca se abstuvo en la resolución que apoyaron PP y Ciudadanos en Castilla y León, en la que se abogaba por la defensa de la Transición, los símbolos de la nación, la Monarquía Parlamentaria, la defensa de la lengua española y la aplicación del artículo 155 que permanentemente defiende Albert Rivera. Sin embargo parece que Igea está dispuesto a olvidar esas cuestiones baladíes.

La aplicación del 155 puede traer cola. Es un aspecto que Ciudadanos dice exigir para conformar cualquier gobierno. El de Castilla y León es uno de ellos. Ignoro si Tudanca, que ahora ofrece a Ciudadanos "toda la generosidad", estaría dispuesto a renunciar a sus principios, aquellos que le llevaron a abstenerse en los asuntos antes citados, y hacer suya la doctrina de Ciudadanos, con tal de ocupar el sillón que deja caliente Juan Vicente Herrera. Luego está lo de la prisión permanente revisable por cuyo aro tampoco pasa el candidato socialista. Allá ellos y sus circunstancias. Lo que los ciudadanos sin mayúsculas queremos es que nos gobiernen bien, que nos gobiernen con acierto, con justicia, con criterio y que lo que hagan sea pensando en nosotros todos, en el bien común de todos los castellanos y leoneses sin distinción.

De todas las maneras, cuántas bilis les toca tragarse a unos y a otros, en función de pillar una miaja de poder, más allá del que les facilita el escaño corriente y moliente que los votos les han deparado. Yo no sé si entre Igea y Tudanca hay más cosas que les unen o que les separan. Lo que sé es que la política en España, desde que el bipartidismo hizo aguas, se ha convertido en un toma y daca continuo, en el que los que más han descalificado e incluso insultado son capaces de tragarse sus palabras, a pesar de la conciencia crítica de las hemerotecas. Las tragaderas de los políticos son dignas de ser llevadas a estudio por la comunidad científica.

En Castilla y León se está deshojando la margarita, aunque ya hay quien da por seguro el pacto entre PSOE y Ciudadanos. Vamos, que entre Tudanca e Igea ya se ha producido ese toma y daca necesario para lo gobernabilidad de la región. ¿Será cierto?