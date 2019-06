Confieso por qué estoy equivocado (sobre IU y su rumbo)

Reconozco que metafísicamente no soy demócrata. Me explico. Si yo tuviera una varita mágica la sociedad sería como me diera la gana a mi solito (Tranquilos que en ella viviríamos todos muy bien, con 2 únicos objetivos, vivir mucho y gozar más).

Pero como no tengo una varita mágica, si quiero un mundo mejor tengo que meterme en una organización (política, social, cultural, etc. pero organización al fin y al cabo).

Una vez en esa organización (pongamos que hablo de IU) como el camino a seguir para lograr una sociedad socialmente justa no está construido, ni señalizado (si ya existiera, con seguirlo, pues todo estaría resuelto y sería fácil la victoria); pero como el camino no existe, decimos, cada dos por tres hay que optar (en cada encrucijada) por qué sendero ir.

Ante ese hecho incuestionable, la pregunta pertinente es ¿quién elige el camino a seguir por toda la organización? ¿Uno, unos pocos, o toda la organización?

Descartada la elección del camino por una sola persona (dictadura) la duda es si lo eligen la mayoría de una dirección colegiada (democracia restringida) o todos los afiliados (democracia total).

Entiendo que en temas trascendentes, debe ser el conjunto de militantes quien decida por dónde caminar.

Supongo que, hasta aquí, todos (los que están leyendo esto) hemos llegado juntos y de acuerdo.

Pues muy bien, sigamos. En 1917 la 1ª Guerra Mundial genera una crisis social de tal envergadura que emerge el comunismo en todo el Mundo.

En el 2011 la crisis social española generada por la debacle económica (más el latrocinio imperante de la casta dirigente) hace que surja el 15M (los indignados) y posteriormente, en el 2014, Podemos (Calma, ya se que no es comparable la Revolución Rusa con esto, pero sin ejemplos no hay didáctica).

Entonces, como a todo bicho viviente de IU (expresión literaria) me incordia el acontecimiento, pues hasta entonces, la gente decepcionada (con un PP y PSOE lamentables) se está fijando en IU y vamos (por fin) a convertirnos en el partido preferido por el pueblo para resolver los problemas de quienes viven de su trabajo.

Pero a pesar de nuestro pesar Podemos no desaparece.

Incluso crece y nosotros (IU) encogemos.

Ante eso, algo hay que hacer, y analizado el mapa político del momento se ve que en España la mitad de la población es de derechas y la otra de izquierdas (50% conservadores, 58% progresistas).

Además dentro de la mitad progresista está el PSOE (sus votantes se consideran de izquierdas) y estamos también los que nos consideramos a la izquierda del PSOE.

Aceptados los dos corolarios anteriores se llega al siguiente teorema o ley cuasi física: Como el número de izquierdistas (la mitad de España) es un número fijo (una constante) es impepinable que si crece el PSOE encoja lo que hay a su izquierda (actualmente la suma de Podemos, más IU, más otros).

Y viceversa (el teorema reciproco es también cierto).

Ante este panorama pienso (y me equivoco según "dicen" algunos compas que deben guiarse por otras leyes) y digo:

Si todos los que estamos a la izquierda del PSOE resulta que podemos "unirnos" porque nuestros programas (nuestros fines) son los mismos, es de suponer que eso siempre será mejor para esperar la llegada de la próxima crisis (el capitalismo es así) y entonces crecer tanto que, o pasemos al PSOE en aprecio, o le condicionamos en su política, cosa más fácil si se está predicando durante los años duros ( y después) desde el mismo púlpito el mismo evangelio (programa, programa, programa).

Por contra, y ahí está mi error de criterio al parecer, las fuerzas políticas que estamos a la izquierda del PSOE podemos jugar a estar separados (y por tanto, enfrentados y desgastándonos) para ilusionar a quienes no son del PSOE

Esa división de fuerzas (y esfuerzos) supondría que Podemos, IU, Anticapitalistas, Equo y los "Mas más" ( y no te digo nada con los nacionalismo rojos), nos estemos peleando entre si y entre nosotros (con gran regocijo por parte del Poder y del Rey) para obtener un botín (perdón, un reconocimiento social) que crecerá o encogerá a capricho del PSOE (Que prefiere servir a los Señores del Régimen, crecerá nuestro espacio, que opta por ser algo socialdemócrata, encogerá ese espacio, como ocurre hoy en día).

En definitiva por eso yo caigo en el error, al ver que es mejor que esté unida toda la escoria de la sociedad (con perdón) para resistir en mejores condiciones los tiempos malos, y para poder llevar a buen puerto las aspiraciones de las gentes sencillas cuando nos necesite.

Y es por todo lo dicho por lo que estoy equivocado, aunque no me preocupa porque para la lucha política antepongo un criterio, respetar lo que diga la mayoría (ser demócrata). A lo que invito a todos, más que nada para aclararnos.

PD. No estaría mal que IU hiciese una auditoria así de sencilla: Que se haga público el número de afiliados de cuota desde 1986, en que nació IU, hasta la actualidad. Porque eso puede ayudar mucho a elegir camino (democrático).