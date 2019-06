La experiencia de los mayores

Esta semana ha sido maravillosa. No piensen que lo ha sido porque me haya tocado la lotería, porque, tras realizar la declaración de la renta, la Agencia Tributaria me vaya a devolver unos cuantos miles de euros o porque haya estado disfrutando de un viaje por el Caribe. Ni lo uno ni lo otro. Lo ha sido sobre todo por cosas más cotidianas e incluso, como dice un buen amigo, algo mundanas, de esas que, a simple vista, no parecen importantes en nuestro día a día pero que, sin embargo, dejan huella. En este caso, la culpa (entrecomillas) la han tenido las personas mayores de Zamora y Toro, con quienes he compartido el tiempo durante las últimas cinco semanas en el Programa Interuniversitario de la Experiencia, una iniciativa que ya está más que consolidada en Castilla y León. Pues bien, el martes y miércoles, tras la finalización del curso en las sedes de la capital y en la ciudad de doña Elvira, regresé a casa pensando lo de siempre: ¡qué bien me lo he pasado!, ¡cuánto he disfrutado!, ¡qué feliz soy con las personas mayores!

No es la primera vez que hablo de las personas mayores. Desde hace varios años, cada vez que finaliza el curso en la Universidad de la Experiencia, que así me gusta llamarla, intento escribir unas líneas como agradecimiento hacia todas esas personas que me han hecho tan feliz durante unas cuantas horas. Personas con ganas de seguir aprendiendo en la vida y de compartir, a través del relato de sus propias vivencias, lecciones y aprendizajes, porque la vida de las personas mayores es un inmenso caudal de sabiduría que debe conocerse, valorarse y compartirse por todas las generaciones. En una sociedad tan agitada por el impacto de los avances tecnológicos en todos los ámbitos de la vida cotidiana, donde se valora sobre todo a aquellas personas que son capaces de adaptarse a los nuevos contextos, como la infancia o la juventud, suele aparcarse, en muchos casos, la capacidad de aprender a partir de las experiencias acumuladas de las personas mayores, que nos han precedido y que han conseguido que seamos lo que somos gracias a ellas.

Por eso hoy quiero transmitir de nuevo que las personas mayores merecen el reconocimiento no solo de sus familiares y amigos, sino el del conjunto de la sociedad. Un reconocimiento que no debe llegar únicamente a través del acceso a unas pensiones dignas, con las que puedan tener cubiertas no solo sus necesidades más básicas sino incluso, a veces, las de otros familiares. Ese reconocimiento debe llegar también facilitando los trámites para acceder a las ayudas de la dependencia, creando suficientes plazas públicas en centros de día y residencias o fomentando encuentros intergeneracionales en los colegios y en los barrios, donde los niños y las niñas puedan empaparse de la sabiduría de los mayores. No obstante, si lo anterior está muy bien y es imprescindible, se trata sobre todo de seguir contando con las personas mayores, que sientan realmente que son valoradas y que no queden "aparcadas" por haber cumplido unos cuantos años más que el resto de la sociedad. Por tanto, vaya desde aquí todo mi apoyo y reconocimiento personal.