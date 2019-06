Para qué sirve la Unión Europea

Cualquier institución, actuación, disposición, etc., sea de naturaleza pública o privada, que existen; de alguna manera, con mayor o menor intensidad, y antes o después; nos podrán afectar, como ciudadanos, consumidores, etc.; lo que nos debiera obligar a conocer, aunque sea someramente, de su existencia, para qué sirven, qué utilidad aportan a la sociedad, en qué medida satisfacen nuestras necesidades, demandas y deseos; lo que dependerá, en buena medida, de las personas que trabajan en ellas, de su mérito y capacidad, de su espíritu de trabajo, entrega, superación y un "largo etc.".

Pues, más si cabe, si el organismo en cuestión tiene como misión fundamental favorecer el interés general; es decir, es público y por lo tanto regulado por disposiciones legales emanadas de un Parlamento elegido democráticamente y de un poder ejecutivo fruto de unas elecciones generales; quiénes hayan pasado, o no pasado, por las urnas de las que han salido elegidos los parlamentarios y los partidos políticos que hayan de gobernar; debiera de exigir en los votantes, dada la altísima responsabilidad y consecuencias que se derivan de la elección de una u otra papeleta; un mínimo conocimiento de las competencias y finalidades de las Administraciones Públicas, Organismos públicos supranacionales, etc., como de los programas políticos de los aspirantes que hayan de ocupar cargos en los mismos. Es que hay que tener, al menos un elemental interés, por la "cosa pública", por la política, por la economía, por el Derecho, etc., que tanto condicionan nuestra vida y bienestar; lo que implica tener educación, pues ello nos hace más responsables como votantes, al introducir el sobre en la urna con conocimiento de causa y sabiendo "de qué va" lo que hayamos elegido, aunque sea en blanco; pues la cuestión como ciudadanos responsables es acudir al colegio electoral.

Así, en la Unión Europea, el Parlamento Europeo, "órgano de la UE elegido por sufragio directo, con responsabilidades legislativas, de supervisión y presupuestarias"; la Comisión Europea, que tiene como misión" Velar por los intereses generales de la UE proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la UE"; el Consejo Europeo, que tiene encomendado " Definir la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea."; Consejo de la Unión Europea, con la misión de "Representar a los Gobiernos de los Estados miembros, adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la UE."; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene como función " Garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros; garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE."; el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que " Gestiona las relaciones diplomáticas de la UE con otros países fuera del territorio de la UE y dirige la política exterior y de seguridad de la UE.", posibilitando la presencia de la U.E., en los foros internacionales, es haciendo valer las pretensiones europeas, como haciendo las aportaciones que los europeos entendemos más idóneas según la materia que sea objeto de debate; son algunos de las instituciones y organismos de la U.E.