Qué república catalana

Alguien debería explicar a los recién elegidos diputados y senadores catalanes en el Parlamento español que la república catalana "no existe" y añadir a continuación que además es imposible. Kafka habría desechado el argumento de su promesa de acatamiento a la Constitución por increíble. Ellos, los máximos responsables el 1 de octubre de 2017 del Estado en Cataluña han confundido los papeles que aparentan en uno de los acontecimientos más increíbles del "Procés". Primero, entran en el Templo de la palabra haciendo ostentación de símbolos independentistas, sueltan una retahíla de chorradas para terminar acatando, nada más y nada menos, que todo lo que dice la Constitución Española, sin matices. ¡Toma independencia!. Estos representantes se han creído que los catalanes les han votado para que hagan un fuego de campamento y vuelvan a declarar a mano alzada la 2ª república catalana de los tiempos modernos.

Los españoles, desde hace mucho tiempo, nos hemos acostumbrado a divertirnos con las ocurrencias de los "indepes" que consisten en decir que hacían un referéndum y a la vez que no lo hacían, que declararon la "República catalana" y que no la declararon y además parece que se lo creen. Vale, entonces lo que tiene que hacer el Tribunal que los juzga es darle unas palmaditas en la espalda y mandarlos a casa por idiotas. ¿Quién va a creer que estos señores pueden hacer algo tan importante como segregar una parte del territorio español y crear un nuevo Estado?

Puedo entender que unos cuantos miles de catalanes les hayan elegido porque crean que los representan mejor que otros, lo que no puedo entender, es que sean tan obstinados y que les guste tanto el teatro del absurdo. Entre otras cosas porque ya han demostrado que son testarudos, poco inteligentes y nada idealistas. Cuando la política termina en los juzgados es que los encausados han tomado el camino equivocado y estos no parece que estén dispuestos a pasar como héroes a la historia. Cada día se sientan obedientemente delante del Tribunal que los juzga y no se les ve el más mínimo acto de rebeldía.

Yo he conocido delincuentes comunes que huían por las alcantarillas pero no pretendían representar políticamente a nadie, ahora entre los que se siguen aspirando a representar a un sector de los catalanes hay unos cuantos huidos amparados en la oscuridad de la noche y un lugar tan cómodo como el maletero de un turismo. Y con estos mimbres quieren hacer cestos.

Tanta mendacidad sistemática y masiva sobre su participación en el "Procés", les pasará factura y en cada respuesta equivocada en sus acciones no darán opción al Tribunal a que sienta que hay una actitud de arrepentimiento. Mejor les sería responder como unos valientes con un "sí, nos equivocamos" y no seguir manchando la Constitución, que también los ampara a ellos, con tanta basura.