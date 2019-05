Desideologización de los partidos y separatismos

El otro día un taxista madrileño me manifestaba su desolación porque, según él, se había quedado sin partido al que votar en esta sucesión de elecciones que llevamos. El hombre me decía, no sin tristeza, que él siempre había sido de una ideología determinada y ahora se encontraba con que no tenía un partido que le representase, o al menos no con la claridad de antaño. Y esta charla me llevó a pensar que quizás el taxista tenía razón y que lo que me comentaba era extensible a buena parte de los partidos, tradicionales o no, que pululan en España. Parece como si a los partidos les diera vergüenza publicitar su ideología, si es que la tienen, y la maquillasen de moderada, centrista, liberal, democrática. Y este constante ir en busca del votante hace que se nos presenten desideologizados, tanto en la izquierda como en la derecha, y centren sus programas de campaña y sus actuaciones parlamentarias no ya en la defensa de su ideología, sino de los supuestos intereses de determinados colectivos, o de las encuestas demoscópicas.

Creo que esta pérdida de identidad ideológica puede acaban conduciendo al desencanto democrático y a la extensión de los separatismos que, curiosamente, sí publicitan con claridad su ideología frente al resto, que tienen que justificar que no son lo que son e incluso lo que sus bases dicen que son, pero que parece poco eficaz para ganar al electorado.

Exigir a los partidos que tengan una ideología y que la publiciten no es un asunto baladí. Una ideología presupone elaborar un pensamiento fundamentado que es el que ha de regir las acciones políticas concretas y, por lo tanto, exige de coherencia, es decir, de una actitud consecuente con los principios que se profesan. Esto, además, implica que, ante una determinada cuestión política o social, las acciones han de estar fundamentadas en esa elaboración ideológica y, por lo tanto, pueden presentarse sin ambages ante los votantes, quienes podrán optar por la que les parezca más adecuada y, conviene no olvidar, sostenible en el tiempo. Ahora bien, si los partidos, tal y como comentaba el taxista y yo me malicio, carecen de una ideología, o la maquillan, u ocultan, entonces se producen dos efectos: el partido va dando vaivenes a remolque de la supuesta opinión pública y el votante desconfía de que las propuestas de los partidos sean las que realmente ejecutarán. Ambas cuestiones, que no son excluyentes, llevan a incrementar la desconfianza en los políticos, deteriorada no solo por la corrupción, sino por ese constante oscilar, vacilar, precisar y matizar declaraciones, cuando no optar por el silencio ante preguntas claras, o evadirse directamente.

Ser de derechas, izquierdas, extrema derecha o izquierda, neoliberal, anarquista, o cualesquiera otras denominaciones más decimonónicas o novedosas presupone elaborar un pensamiento crítico respecto a los problemas de la sociedad y, en coherencia con ese pensamiento, proponer soluciones. Andarse en el sí pero no, el depende, el según qué casos, el hoy una cosa pero mañana otra en función de las encuestas, o de lo que los medios de comunicación saquen a la luz, no es solo una falta de coherencia, sino instalar la hipocresía, la banalidad y la mediocridad en el Congreso y el Senado, que es donde se legisla. Pero, además, supone atentar contra la credibilidad de la democracia como sistema, sin duda imperfecto, pero hasta ahora no mejorado por otros, burlarse de la inteligencia de los electores a quienes se deja huérfanos de opciones y, por si fuera poco, dar cabida, publicidad y dimensiones a aquellos partidos que de manera clara y concreta no sienten vergüenza de su ideología, por muy irracional que pueda parecernos, y poco sostenible con la historia en la mano.