La "Noseria gorroneo", una enfermedad de siempre

Una bacteria nueva acaba de ser aislada, provisionalmente la he denominado "Noseria gorroneo" porque morfológicamente por su aspecto al microscopio es similar a la Neisseria gonorrhoeae, este germen es el responsable de la uretritis gonococia, popularmente conocida como "purgaciones". La Noseria gorroneo es un diplococo Gram negativo exactamente igual al citado gonococo pero no se transmite por contagio sexual y no tiene un tratamiento antibiótico efectivo. La uretritis gonocócica, cuando se diagnostica y se completa el tratamiento, tiene curación, ya que si esto no se cumple, se puede cronificar y aparece un síntoma muy típico que los franceses denominan la gota "bonjour", y que se describe como una gota amarillenta que aparece en el meato urinario del glande por las mañanas al levantarse y antes de orinar, saludando y dándole los buenos días al portador de la misma, con el correspondiente susto y consternación.

Este descubrimiento se ha conseguido entre a personas que no participan ni colaboran reglamentariamente en las rondas costumbristas de cañas, vinos y tapas. Los portadores de esta bacteria responsable de la enfermedad "cansalgia hasta el bolsillo" los vuelve perezosos y se "escaquean" cuando les "toca"

El aislamiento de la Noseria gorroneo se consiguió a través de sedimentos urinarios, y en medios de cultivos muy exigentes en sus nutrientes y en atmósferas especiales de CO2 después de muchos intentos, se aisló la citada bacteria solamente en las personas que presentaban estos síntomas de bloqueo que les impedían utilizar las extremidades superiores. La citada bacteria, en la actualidad taxonómicamente no está incluida en el nomenclátor internacional, ya que todavía no hemos demostrado que el "síndrome de las carteras quietas" y de la "cansalgia hasta el bolsillo" cumpla los postulados de Koch en cuanto a los mecanismos de transmisión, puerta de entrada de la enfermedad, etc.

Pero ¿cómo se hace el diagnóstico del síndrome de los "cartera quieta"? A priori son simpáticos, chistosos, conocen bien los bares, los precios, las tapas, la ciudad, son extrovertidos, sin sentido del ridículo, están muy informados de las enfermedades, infartos, fallecimientos de su entorno, pero fundamentalmente el diagnóstico se hace porque no pagan ni una ronda. No se ha descubierto ninguna patología de órganos o sistemas, ni ningún tipo de lesiones, ni en meninges, parénquima, ni tronco cerebral, ni alteraciones genéticas, por tanto, no existe tratamiento y la biología molecular no permite curar la enfermedad.

Hablan y comentan con frecuencia sobre temas políticos, pero no practican una ideología política definida, aunque se arriman más a los progresistas, porque están convencidos que la izquierda se enriquece antes y tienen más plus de generosidad. Sus simpatías religiosas no están muy claras, aunque son muy devotos de la virgen del puño. Es su patrona y lo celebran el 28 de diciembre.

En ocasiones ante el gorroneo, algunos miembros de la peña se irritan ante tanto "mamoneo", y abroncan al portador de la bacteria; medida que es un tanto cruel y no muy eficaz para luchar contra la enfermedad, ya que paciente es muy sensible, en los días siguientes cae en una profunda depresión, de la que se recupera lentamente para integrarse de nuevo en las peñas.