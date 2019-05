E incuestionable, e innegable, e indudable, e irrebatible?. Así ha sido la victoria de Francisco Guarido. Una mayoría incontestable que recuerda la de las mejores legislaturas de Antonio Vázquez. Los zamoranos no han votado Izquierda Unida. Los zamoranos han votado a Paco Guarido que es quien tiene todo el mérito. La gente no vota el traje, ni los zapatos, ni la corbata. La gente vota el talante, el talento y la gestión. Paco ha ganado sin despeinarse. Y no se le puede discutir absolutamente nada. Enhorabuena Paco. Enhorabuena alcalde. A cada uno lo suyo. Y Dios en lo de todos. El Dios de Violeta que estará más cerca de ti.

Los ciudadanos no han castigado al PSOE. Los ciudadanos han castigado a Antidio Fagúndez. Antidio se ha equivocado de medio a medio. Dejó de ser aquel chico encantador, cercano, amable, que cogía el teléfono y te daba todo tipo de explicaciones, que se paraba por la calle a darte un abrazo y se transmutó en una persona desconocida que en general no cae bien. El PSOE no ha sido el culpable, el culpable ha sido su candidato al Ayuntamiento que se ha crecido quizá en exceso y ha sido castigado.

Algo parecido le ha ocurrido al Partido Popular. Los ciudadanos, buena parte de ellos, han castigado a Mayte Martín Pozo, no tanto al PP. Entre esos ciudadanos, muchos cargos medios del PP que se han pasado toda la campaña pidiendo el voto de los votantes del PP para la izquierda en Zamora. Así de claro. El enemigo del Partido Popular de Zamora, está en las filas del propio Partido Popular de Zamora. Había gente maja en la lista que ha pagado el pato. Voy a decir lo que me dijeron: "Vota a la izquierda. No votes a la "bestia parda" de Mayte". Esto es como lo cuento y al Partido Popular corresponde averiguar quiénes son los desleales.

No es bueno ni aconsejable morder la mano que te da de comer. Eso es lo que han hecho algunos que permanecen en el anonimato mientras siguen militando y siguen cobrando y otros y otras a los que les ha importado un bledo que les pillara la cámara porque lo han hecho con premeditación, alevosía y con la luz del sol por si las sombras de la noche desfiguraban la escena. Los políticos en general tienen un grave problema, no escuchan cuando se les dice algo, van sobrados y ahí es donde se la juegan. Si escucharan, si reflexionaran un poco más y no se dejaran llevar por la soberbia, otro gallo les cantaría.

Y voy a contar algo más, algo personal, algo que me ocurrió el pasado domingo cuando fui a votar con mi buena madre. Por cierto, gracias a las personas que me ayudaron a subir y bajar por la empinada rampa del maestro Haedo, la silla de ruedas en la que mi madre cumple como ciudadana de 94 años. Dicho lo cual voy al meollo. Nada más llegar me encontré con Laura Rivera que estaba de parleta con unos compañeros. La saludé cortésmente y mi madre y yo ejercimos nuestro derecho al voto. A la salida, Laura se acercó amablemente a preguntarme si aquella señora en silla de ruedas era mi mamá. Estuvo tan cariñosa, tan solícita con ella, que me conmovió, porque Laura sabe que yo no voto Izquierda Unida. Así y todo tuvo un trato cercano y exquisito con mi progenitora. "Señora, ¿sabe quién soy?" tras dudarlo unos segundos, mi buena madre le respondió: "Sí hija, cómo no, Laura la del periódico". Nos reímos todos y me fui de allí con una sensación tan grata, como grato fue el encuentro breve con Laura Rivera. Gracias Laura. Como en el refrán aquel: "Quien a mi madre le limpia el moco, a mí me besa en el rostro". Pues eso.