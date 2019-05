Y fue Televisión Española la encargada de emitir la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Valencia, en el Benito Villamarín. Y fue Televisión Española, como sucediera en la final de 2018 entre Barcelona y Sevilla, la que rotuló en inglés todas las informaciones que iba ofreciendo, alineaciones, estadísticas y, cómo no, el parón para refrescarse por las altas temperaturas. Lo que no entiendo es por qué el comentarista no realizó la retransmisión en inglés. Hubiera sido lo suyo, después del bofetón dado al idioma que hablan más de 572 millones de personas en el mundo: el español, y a sabiendas de que a mediados del presente siglo, los hispanohablantes serán 754 millones. Cada vez más.

La televisión pública ha perdido por méritos propios el apellido de española. Tengo para mí, que rotulan en inglés para no 'herir' la sensibilidad de los catalanes. Somos tan idiotas que a nosotros nos pueden herir y hasta matar, pero que ellos no sufran ni un rasguño emocional. ¡Tiene collons!, porque los tiene, no le quepa la menor duda. Muchos espectadores que seguían con fruición y entusiasta alegría el partido con el que el Valencia ha coronado su centenario, se mostraban sorprendidos ante las distintas rotulaciones de TVE. Pasen los 'offsides', los 'fuera de juego', al ser un término que se ha popularizado con el paso de los años. Lo malo fue cuando apareció el "cooling break".

Los que no saben inglés, pensaron de todo y nada bueno. Muchos lo interpretaron como una especie de vete a tomar, que de eso se trataba, pero por el salva sea la parte respectivo. Los que chapurreamos inglés tradujimos más o menos, lo cierto es que el asunto en cuestión ha caído mal y las redes se han despachado a gusto con comentarios que no dejan lugar a dudas de la desafortunada rotulación de la otrora Televisión Española, ahora sucursal de la BBC de Londres. Somos españoles y reclamamos nuestro idioma en todo aquello en lo que intervenga la tele que sufragamos entre todos. Si no lo quieren entender que se cambien el nombre y dejan de presumir de servicio público. Buen servicio le hicieron al idioma de Cervantes el pasado sábado

Ni siquiera el 0-2 del Valencia conseguido en la primera media hora del partido, logró aplacar las críticas de los cibernautas. Las redes sociales se incendiaron y criticaron con argumentos, con razonamientos cargados de lógica, la medida, el 'cooling', el 'offside' y todo lo demás. A ver si la señora Mateos se entera de cuál es el idioma de España. A no ser que yo no me haya enterado y la población hable mayoritariamente inglés. Todo puede ser. Especialmente en el medio rural donde se facilitan estas y otras cuestiones.

David Bisbal que actuó al comienzo, cantando dos o tres temas conocidos, lo hizo en español, en castellano y eso que es uno de nuestros cantantes más internacionales. El guiño hay que hacérselo al aficionado español, no al británico. Hasta dónde yo sé el primer idioma oficial en España, mal que pese a los de las lenguas vernáculas, es el castellano, no me canso de repetirlo. Parece que a algunos se les haya olvidado. Si los jugadores tienen que descansar para hidratarse que se nos diga de viva voz y se dejen de 'cooling break'.

Televisión exespañola se ha llenado una vez más de gloria. Bien es verdad que la señora Mateos y adláteres pasan de críticas, anden ellos calientes y critique la gente. Encima, que en el corazón de Andalucía tuviésemos que escuchar pitos al himno nacional y gritos de "libertad presos políticos" por parte de los culés, ya fue mucho. Menos mal que siempre podemos contar al quite con Manolo Escobar y su celebérrimo 'Viva España' como respuesta.