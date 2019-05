"Nuestra época es una época de agitación y de inquietud. Esta tendencia, evidente en la vida cotidiana de nuestros contemporáneos, se manifiesta también con gran frecuencia en el ámbito mismo de la vida cristiana y espiritual: nuestra búsqueda de Dios, de la santidad y del servicio al prójimo suele ser también agitada y angustiada en lugar de confiada y serena, como lo sería si tuviéramos la actitud de los niños que nos pide el Evangelio" (J. Philippe, La paz interior). Tenemos, por tanto, que confesar que algo falla, que no nos lo acabamos de creer, que seguimos sin fiarnos totalmente del Señor, que el evangelio no acaba de permear todas las capas de nuestra vida. Porque, si así fuera, tendríamos paz, y no la tenemos. Ya escribió san Ignacio de Loyola que el estado normal del cristiano es la consolación y no la turbación. Y tantas veces nos podría decir el Señor como a aquella amiga suya: ay, ay, ay, andas inquieto, andas preocupada en tantas cosas, fíjate en tu hermano, en tu hermana, han elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Y es que en el evangelio de este domingo, el Señor nos dice: "la paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo" (Jn 14,27). En efecto, la paz del mundo es fruto de frágiles alianzas. La paz entre nosotros se rompe a la menor, con una palabra más alta que otra. La paz en ti mismo se derrumba, ante una noticia desesperada o la acción de otra persona que te hiere profundamente. Por eso necesitamos urgentemente la paz interior, esta paz que solo Dios nos puede dar. Sí, ya sé, querido lector, lo que está usted pensando, que todo esto está muy bien, pero que cuando llegan los problemas, que cuando aparecen los dramas „porque la vida es complicada y hay verdaderos dramas„, que cuando uno hace lo que tiene que hacer y le llueven bofetadas por ello, ¿cómo tener paz entonces? Hay un dato de fe, un versículo de la Escritura, concretamente en las cartas de san Pablo, que nos tiene que ayudar. Se trata posiblemente de la afirmación más poderosa de toda la biblia: "para los que aman a Dios todo les sirve para el bien" (Rom 8, 28). Así lo explica san Francisco de Sales, experto director de almas: "Si, pues, en alguna ocasión os afecta algún disgusto, de la clase que sea, asegurad a vuestra alma que, si ama a Dios, todo se convertirá en bien. Y aunque no veáis los caminos por los que ese bien ha de llegaros, tened la completa seguridad de que llegará. Si Dios os arroja a los ojos el barro de la ignominia, es para daros una vista magnífica y ofreceros un espectáculo de honor. Si Dios os hace caer, como tiró a San Pablo por tierra, es para elevaros hasta su gloria". Y es que la paz interior también supone una decisión y un cambio de mentalidad por nuestra parte, o como dice el salmo: "busca la paz y corre tras ella" (Sal 34, 15).