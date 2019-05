Empaquetados, listos para enviar

No es difícil leer en estos tiempos electorales "es el tiempo de los #jóvenes", "la oportunidad de las #mujeres"o "la legislatura más #multicultural"; categorías y eslóganes muy loables pero que reflejan un riesgo de nuestro tiempo: el etiquetado. Podríamos decir que vivimos en el tiempo de la segmentación, la cultura del hashtag.

Todos sabemos, al menos en la teoría, lo nocivo que es mirar al otro desde el prejuicio, proyectando sobre Él nuestra subjetividad y negando cualquier tipo de espacio al cambio (y a la conversión). Sin embargo, somos más inmunes ante el uso del esterilizado hashtag (etiqueta), mediante ellos segmentamos el mundo: perfiles, opiniones, personas. Y lo peor, nos segmentan a nosotros. Los prejuicios se han convertido en etiquetas, las etiquetas en hashtags y ahora ya todo nos lo dan colocado como "bueno" o "malo", organizado por clichés.

Estas propuestas de segmentación beben de las políticas empresariales, pero conllevan demasiados riesgos cuando se nos cuelan en las relaciones personales: exclusión, utilitarismo, despersonalización. En definitiva, la progresiva cosificación de los seres humanos, empaquetados y etiquetados, listos para salir al mercado.

Esta realidad no es ajena a la Iglesia, y con demasiada facilidad segmentamos: creyentes-ateos, carcas-progres, Francisco-Benedicto; en definitiva, los míos y los otros. Y esto pone en riesgo uno de nuestros rasgos fundamentales: la universalidad. Una Iglesia ordenada por etiquetas corre el riesgo, y lo vemos día a día, de caer en la confrontación y el pensamiento único. Al actuar así descuidamos la riqueza de los matices de pensamiento y espiritualidad, detalles que una etiqueta, un prejuicio, es incapaz de compendiar.

Una Iglesia movida a golpe de hashtag se empobrece, lo vemos cuando la pastoral o la predicación responden solo a la "etiqueta" de moda, cayendo en políticas de formas y no de fondos centradas en un "público" objetivo. A modo de ejemplo, la necesaria evangelización a y por los #jóvenes se convierte en mero hashtag cuando se reduce a rotular la palabra en libros, carteles y proyectos; la etiqueta sin más no sirve de nada.

Hablamos a personas, no a segmentos, tratamos de valores, no de servicios, anunciamos a Cristo no un producto. Así se ha revelado Dios, a personas concretas y en una persona concreta, Jesús. Volvamos la mirada a la vocación de cada cristiano que nunca es un "para" si no un "por" (amor), para construir desde ahí la mejor protección ante el utilitarismo de la etiqueta.