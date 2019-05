Apuntes de un votante crítico

1.-Despoblación.-Ha sido uno de los temas estrella de la campaña, pero solo de boquilla. ¡Cualquiera se quedaba atrás tras la manifestación de Madrid, la España vaciada y el protagonismo, aunque un tanto efímero, en los medios nacionales! Total: todos a hablar de la despoblación y a anunciar medidas contra ella, pero (otra vez los peros) sin concretar, sin poner sobre la mesa una propuesta sensata, realizable y con dotación económica. Lo de un pacto de Estado contra la despoblación está bien, pero no puede quedarse, como ha sucedido en tantas ocasiones, en mera declaración de intenciones y en planes teóricos y sobre el papel. Veremos qué da de sí el asunto una vez que se asienten gobierno central, ejecutivos autonómicos y ayuntamientos? si es que se asientan, que al paso que va la burra.

2.-Debates.- Ha sido la campaña de los debates. Los ha habido de todo tipo: locales, regionales, europeos. Bienvenidos sean por lo que supone de avance democrático y de confrontación, sana y educada, de propuestas y programas. Claro que mucho de lo dicho hay que ponerlo en cuarentena. Ya decía Tierno Galván que las promesas electorales se hacen para no cumplirlas. En los dos debates entre los aspirantes a presidir la Junta de Castilla y León eché en falta que hablaran sobre dos de las señas de identidad de esta tierra: la agricultura y la cultura. Ni una palabra sobre la segunda y muy poco sobre el campo. No sé de quién fue el culpable, pero las ausencias fueron dolorosas. Sin agricultura y sin poner en valor, por ejemplo, nuestro patrimonio histórico-artístico, ¿cómo vamos a crecer?, ¿en qué sector nos apoyaremos?

3.-Banda ancha.-Una de las promesas (o aspiraciones) más repetida es llevar la banda ancha a todo el territorio. Ahí no hay discrepancias. Se necesita y es indispensable para el desarrollo de pueblos y ciudades. Incluso un alto cargo del Gobierno central dijo en León que antes de final de año la banda ancha llegará al 98% de la región. Habrá que vigilar a ver si es verdad. Sin embargo, me comentan algunos expertos que decir banda ancha, a secas, no es decir nada, que hay que concretar más y hablar de fibra óptica, o algo así. No entiendo de esto, así que ahí lo dejo. Y espero que antes de final de año se arregle lo de Trump y Huawei no vaya a resultar que nos pongan la susodicha banda y no la podamos usar por la guerra chino-americana. Lo que nos faltaba.

4.-Protagonistas.-El paseo por el centro de Zamora de Rosa Valdeón con el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, fue la sorpresa del final de campaña. La exalcaldesa dijo que es libre para acompañar a un amigo, médico como ella. ¿Acción inocente, ingenua? Obviamente, no. Pero no creo que Rosa Valdeón hiciera con ese paseo más daño al PP de lo que algunos peperos le hicieron a ella sin dar la cara y con maniobras arteras, innobles e impropias de políticos respetables. Quien a hierro mata?. Otro protagonista involuntario fue Amancio Ortega. Pablo Iglesias lo metió en el fregao con unas afirmaciones que no venían a cuento. Si el dueño de Zara cumple con el fisco (y nadie ha dicho lo contrario) puede hacer con su dinero lo que quiera. ¿Y qué mejor que destinarlo a la lucha contra el cáncer? No estuvo fino, no, el líder de Podemos.

5.-Impuestos.- Ha sido uno de las principales caballos de batalla. Y es el sonsonete de siempre. O bajarlos para que la gente tenga más dinero en el bolsillo, como dice la derecha, o subirlos para sostener el Estado del Bienestar, como afirma, con matices, la izquierda. En cualquier caso, si no pagamos impuestos, ¿cómo se mantendrán la Sanidad, la Educación, la atención a la dependencia, las carreteras, las pensiones, las subvenciones de todo tipo? O sea, todo eso que reclamamos a diario y que exigimos como un derecho irrevocable. Conviene reflexionar sobre ello antes de meter hoy las papeletas en las urnas. No es tan fácil cuadrar el círculo.

6.-Corrupción.- Ha salido a relucir menos de lo que se necesitaba y esperaba. En el PP, naturalmente, han pasado de puntillas. Y desde la oposición han preferido no hacer demasiada sangre. Sí han hablado todos, incluido Mañueco, de regeneración democrática y de pasar página. Conviene no olvidarlo. Y conviene seguir con lupa el desarrollo de los juicios pendientes.

7.-La Mesa del Congreso.-La decisión de la Mesa del Congreso sobre los diputados independentistas presos ha alborotado la campaña unos cuantos días. Y seguirá porque los acuerdos que se tomen pueden alterar la mayoría necesaria para investir a Pedro Sánchez. Y eso es motivo de enfrentamientos a cara de perro. Como siempre, incluso en elecciones al alcalde mi pueblo, mirando a Cataluña. ¿Qué hemos hecho para merecer esto?