Sé tú mismo

Ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de llegar a ser es el único fin de la vida

R. Louis Stevenson.

En los momentos actuales vivimos en un mundo ruidoso, lleno de redes de todo tipo, que distraen a la más mínima nuestra atención e impiden la reflexión y el conocimiento, de nosotros mismos.

El ser auténtico, como bien sabemos, nada tiene que ver con lo que en el ambiente social, se conoce como original o diferente.

Ser auténtico significa actuar conforme a nuestros principios y a nuestra conciencia para lograr los fines o metas que nos hemos propuesto, sin ignorar que, ello nos va a exigir grandes sacrificios y renuncias, pues, nuestra conducta ha de ser coherente y conforme a nuestros principios, lo contrario es el engaño y la contradicción, en definitiva, generar una situación de apariencia, que costará muy caro.

Hemos de asimilar que no se puede renunciar a ser uno mismos, lo que hagan o piensen los demás, es algo ajeno a nosotros; nosotros tenemos nuestra propia personalidad, que hemos de ir desarrollando en un ambiente de seguridad en nosotros mismos que ha de irse afianzando, poco a poco, en base a nuestros principios y creencias.

Hay que tratar de ser auténticos, en todo, ¡nada de imitar a otros! Cada uno tenemos nuestra propia personalidad y punto.

Sabemos de antemano, especialmente, que entre los más jóvenes, existe, cierta tendencia, a seguir a los líderes del grupo, a los " guaperas ", que, tratan de imponer sus criterios, en las marcas de ropa, formas de actuar, peinados, etc... y no olviden que ello va a impedir a sus seguidores desarrollar su personalidad, y a la larga les puede costar muy caro.

¡ Trata siempre de ser tú mismo ! Aunque te llamen raro, tú eres tú y no un extravagante cualquiera.

Para ser tú mismo honestamente creo que debes conocerte en profundidad, tarea nada fácil ( conócete a ti mismo, nosce te ipsum), para establecer tus metas, conociendo previamente tus fuerzas y limitaciones, con la finalidad de estar a gusto contigo mismo y ello exige tu propia aceptación, esto, es aceptarte tal como eres y así actuar

Tu actuación ha de ser auténtica, con independencia de cómo actúen las personas de tu entorno. Tú eres tú mismo.

Me viene a la mente la canción del grupo Mocedades: "Eres tú"; si tienen posibilidad de escucharla cuando lean esta líneas, mejor que mejor.

No olviden que, el tu de la canción de Mocedades es distinto al tu de Sé tú mismo.

No podemos engañarnos a nosotros mismos, y ponernos una máscara, para aparentar lo que no somos.

Hemos de ser sinceros y no dar falsas impresiones a los demás acerca de aquello que no eres o sientes. Habla siempre con claridad , di SI o No, al pan pan y al vino vino, como decimos por estos pagos castellasnos, y ante todo sé sincero, con tus credos y pensamientos políticos, religiosos, sociales, económicos, etc. y fundamental, procura rodearte de buenos amigos, ellos te ayudaran a ser auténtico. ¡ Vale la pena !

Hay que distinguir los buenos amigos, esos amigos de verdad, auténticos, de los amiguetes o conocidos. Cada uno en su lugar. Leía, hace unos días, una frase que me llamó especialmente la atención, decía así: Recuerda que el amor y la amistad liberan y enriquecen, ni someten ni asfixian.