Negociar no debe ser desdoro para nadie

Hace tiempo que desapareció el romanticismo en el mundo futbol, en especial en el futbol profesional, porque aquellos clubes gestionados por aficionados ya han pasado a la historia. Antes, los ingresos por taquillas y socios cubrían la mayor parte de sus presupuestos, pero ahora son casi anecdóticos si los comparamos con los que perciben a través de la publicidad y los derechos de televisión. El incremento desorbitado de los presupuestos ha hecho que se haya formado una burbuja que cualquier día puede llegar a explotar. Tal cambio ha obligado a que la gestión se profesionalice, y que los clubes no sean propiedad de los socios, ni de las ciudades y menos aun de las instituciones locales, sino que siendo las empresas las dueñas son ellas quienes las gestionan bajo la figura de sociedades anónimas deportivas. Empresas cuyo fin es el lucro, como en cualquier otra empresa mercantil. A pesar de ello, la figura del socio continúa existiendo, y el amor a su club, por parte de los aficionados, no solo no ha decaído, sino que ha aumentado merced al empuje que le han dado la televisión con sus retrasmisiones y los medios de comunicación, que llenan horas y horas o páginas y páginas sus espacios, hablando de fútbol.

En Zamora, el primer club local estuvo a punto desaparecer, porque nadie de por aquí decidió arriesgar su dinero para hacer una sociedad anónima deportiva y continuar adelante. Según la opinión de los expertos, un club solo puede llegar a ser rentable, desde un punto de vista económico, si llega a militar en la "primera" o en la "segunda" división, es decir dos o tres categorías por encima de la que ahora tiene el "Zamora C.F". De manera que, en ausencia de cualquier otro tipo de solución, y en situación previa a la de tirar la toalla, una empresa foránea decidió emprender la aventura de reflotar al club. Y en la primera temporada, que acaba de terminar ahora, ha conseguido llegar a la puerta del ascenso para optar a la siguiente categoría, a la "segunda B", de hecho, el próximo domingo se juega el primer partido del play off que puede conducir a alcanzar tal meta.

Mientras tanto, unas declaraciones del alcalde de la ciudad comunicando su propósito de utilizar parte del espacio del estadio "Ruta de la Plata", de propiedad municipal, para usos culturales, ha hecho que se hayan producido unas intempestivas declaraciones de la sociedad gestora del club. Unas declaraciones en las que se amenaza con dejar el "Ruta de la Plata". Frases como "falta de diálogo", "abandonar la capital e invertir en otra ciudad", aduciendo que, pretendidamente, el ayuntamiento "frena las reformas" y "hace difícil el entendimiento", no ayudan mucho a mantener el clima adecuado para continuar juntos en un proyecto que, al parecer, pretende poner a la ciudad en primera línea del fútbol profesional. Pero presionar públicamente de esa manera no parece un buen síntoma.

La sociedad en cuestión obviamente no es una ONG, sino una sociedad anónima que lícitamente vela por sus intereses y que aspira rescatar el dinero adelantado para regularizar la deuda que tenía el club, y también a obtener beneficios con su gestión. Y el Ayuntamiento tiene la obligación de defender los intereses de los ciudadanos, y también de mantener y dar el uso más adecuado a los bienes municipales, incluido el citado estadio.

Se da la circunstancia que el estadio está diseñado para celebrar partidos de fútbol y no para otra cosa, de manera que, si no llegara a utilizarse para esa actividad, las instalaciones terminarían viniéndose abajo. De manera que diseñar un plan para que sea usado y conservado adecuadamente, es lo que debería imperar en cualquier tipo de decisión.

Este conflicto de intereses que se ha suscitado precisamente coincidiendo con las elecciones municipales, y con el trascendente partido que el Zamora C.F dirime el próximo domingo, hace que pudiera pensarse que, aunque las casualidades existen, en este caso cuesta mucho llegar a creer que sea así.

Lo cierto es que llegar a tener un club la ciudad en categoría superior es algo bueno para todos, y empeñarse en presionar al Ayuntamiento de manera pública y agresiva, no ayuda demasiado, como tampoco no tratar de buscar un acuerdo por parte del ayuntamiento con dicha empresa. Discutir este tema en mesa redonda fuera de focos, con el ánimo de buscar una solución, satisfactoria para ambas partes, es algo que no debería hacerse esperar, ya que el hecho de sentarse a negociar no tiene por qué ser un desdoro para nadie.