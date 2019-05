Quién ha dicho que en Zamora no hay jóvenes emprendedores. Quién ha dicho que los jóvenes de Zamora no están suficientemente preparados. Lo que no tienen los jóvenes zamoranos son oportunidades en su tierra. La mayoría se ve obligada a buscar nuevos horizontes lejos de la tierra que les vio nacer. Si en Zamora, a quienes corresponde que no son sólo y exclusivamente los políticos, dieran a los jóvenes una mínima oportunidad, seguro que arrasaríamos.

Zamora, que se va despoblando a pasos agigantados, necesita que la poca savia nueva que tiene permanezca, tanto en la ciudad, como en la provincia, para 'injertarse' entre la población infantil y así puedan desarrollarse robustos lo que hoy son brotes y mañana árboles hechos y derechos.

Hay una Zamora todavía por descubrir, llena de posibilidades y otra Zamora, en realidad la misma, que cuenta con multitud de realidades que es necesario saber explotar. El enoturismo es una de ellas. Quien en ese terreno está realizando un gran papel es Beatriz Fernández, hija del incombustible e incansable Juan Antonio Fernández, de Bodegas Liberalia. Una joven a la que le sobran las ideas que ha puesto a disposición de la DO Toro.

Pero no sólo vino bebe el hombre. El oro rojo tiene un contrincante con el que se reparte el protagonismo: la cerveza. No hablo de las cervezas que nos llegan de aquí y de allá procedentes de las grandes cervecerías españolas y extranjeras. Hablo de la cerveza artesanal. Zamora cuenta con cerveceros y cervezas de primer orden que, en realidad, son jóvenes que se han forjado en el negocio familiar y ahora cuentan con una experiencia que llena botellines con saber y con sabor.

Un joven cervecero, Diego Amador Carral Cuevas, es el creador de una cerveza zamorana que empieza a comercializarse con éxito fuera de nuestras fronteras. Una cerveza hecha artesanalmente, he ahí la diferencia con otras iguales o parecidas. Diego se embarcó hace cuatro años en la aventura de elaborar cerveza y cuenta ya con tres recetas, con tres calidades superiores, a cada cual mejor. Con una particularidad, Diego no se ha inspirado en otra cosa que no sea su propia inspiración, su propia idea de elaborar cerveza como él quería, como él soñaba que fuera. Rica al paladar, diurética, hidratante, antioxidante, cardiovascular, preventiva de enfermedades óseas y regenerante celular.

Diego ha apostado fuerte. San Pedro de Latarce es su localidad, no sé si natal, pero sí sé que ha tomado el nombre prestado para bautizar así a su cerveza y a la bodega que regenta la familia con un restaurante en el que permanentemente se honra a la cocina zamorana, a los vinos de la tierra y, cómo no, a la cerveza de Diego. Este joven pudo haberse ido fuera de Zamora, dejándola más sola, más desierta de lo que está. Lo cierto es que prefirió quedarse y ejercitarse en eso de emprender, pasara lo que pasara, y lo que pasó es que las cosas le están saliendo como soñaba.

Es bueno soñar, y tratar de hacer realidad esos sueños que como los de Diego son sencillos, laboriosos y que forman parte de lo que ha aprendido, de lo que sabe, de lo que bien puede convertirle en un número uno. Un número uno artesanal, como su cerveza elaborada artesanalmente.