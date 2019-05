El vandalismo se aprovecha de la indolencia

¿Qué pensaríamos cada uno de nosotros si estando en consulta, con el médico de turno, nos dijera que no es capaz de curarnos un simple catarro o unas anginas? Con toda seguridad diríamos que el médico en cuestión no era competente. Afortunadamente, no existen doctores así, de manera que nuestras pequeñas dolencias las resuelven rápidamente los médicos de familia, como también otras de mayor relevancia.

Algo parecido podría pensarse de un contable que no fuera capaz de interpretar un balance, o de un poeta que no supiera escribir un soneto. Pero si se tratara de un cargo político entonces la cosa cambiaría, porque no ser capaz de resolver temas de su competencia, aunque sean de bajo costo y dificultad, es cosa que hay que hay que dar por hecho. Y eso es así, porque nunca pasa nada. Porque su cargo no ha sido decidido por los ciudadanos, sino por un determinado partido que los nombra como le parece oportuno. De manera que si surge un ministro inútil o un concejal incapaz pues nos aguantamos, y punto.

Cierto que hay temas que son difíciles de resolver, y que no todos tenemos los conocimientos y la capacidad suficientes para darles solución, pero también es cierto que, precisamente por eso, no ocupamos determinados cargos. Y es que, si bien todos servimos para algo, no valemos para todas las cosas. De hecho, en nuestro trabajo estamos obligados a dar de sí lo que se espera de nosotros y, cuando no es de esa manera, las empresas y el mercado se encargan de ponernos en otro sitio.

Hace unos días, en este periódico, el concejal de urbanismo decía, a propósito del lamentable estado de las fachadas de los edificios de Zamora, embadurnados de pintadas, que "es un problema de muy difícil solución". Pero no imposible, añadiría yo. De hecho, hay muchas ciudades que lo tienen resuelto, y si no baste visitar ciudades como Oviedo, para comprobarlo, donde no se ve un solo desperfecto, pintada o muestra de suciedad. Pero claro, siempre podrá haber alguien que llegue a decir que se trata de una ciudad de otras características, y a esos les podría responder que se acerquen a Toro, que está más cerca, donde por mucho que uno se esfuerce no llegará a ver una sola pintada, un solo papel, una sola mancha en el firme de las calles.

De manera que sirvan esos y otros muchos casos como ejemplo de que sí es posible mantener una ciudad inmácula, como son los casos de Salamanca y Valladolid - al menos en su zona monumental - lo que viene a demostrar que existen medios para poder lograrlo y, por tanto, decir que "en la Concejalía y en la Ley no hay herramientas para afrontar esa situación" es algo que no llega a entenderse.

El que existan otras ciudades más vandalizadas que la nuestra no debería servir para tranquilizar a nadie, porque no se debe tirar la toalla antes de haberlo intentado, ya que podría dar la impresión de estarse aproximando a cierto derrotismo, o a admitir incapacidad, o lo que sería peor a una aproximación a la incompetencia. En Málaga se ha creado un equipo conjunto de Policía Nacional y Local; en otros lugares se han endurecido las penas, de manera especial las Leyes de protección del Patrimonio, algunas con multas de hasta 600.000 euros, para edificios BIC; en otros se abren diligencias penales a partir de desperfectos superiores a los 400 euros; hay quienes utilizan cámaras de seguridad. Todo, menos quedarse cruzados de brazos, como viene sucediendo en nuestra ciudad desde hace muchos años, ya que tanto este alcalde como la anterior alcaldesa han dado muestras de indolencia frente a este problema.

El vandalismo es una conducta intencional destinada a destruir, alterar o profanar los bienes que pertenecen a un tercero, y en el caso del que consiste en pintarrajear las fachadas de los edificios, suelen ser sus autores individuos con un perfil determinado, en edad juvenil, en esa época de la vida en la que hacer cosas como esas es una forma de expresar irreverencia y hostilidad hacia los adultos y a sus normas. De manera que poner en marcha campañas en colegios e institutos no parecería ningún disparate.

Las elecciones municipales y autonómicas están ahí, a la vuelta de la esquina. Los candidatos deberían explicar, en sus campañas, que soluciones piensan aplicar, si resultan elegidos, para dar solución a tan endémico problema. Porque, por muy crédulo que uno sea, no llega a entender cómo en la era de la tecnología, en la que se está acabando con peligrosos delincuentes, no se sea capaz de solucionar un problema de tan bajo fuste, ni tampoco que los reglamentos, normas y ordenanzas municipales no sirvan para nada.