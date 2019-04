La oración es la elevación del corazón a Dios, cuando el creyente ora entra en una relación viva y especial con Dios porque la oración es la gran puerta de entrada en la fe. Quien ora ya no vive de sí mismo, para sí mismo y por sus propias fuerzas. Sabe que hay un Dios a quien se puede hablar y que escucha. Una persona que ora se confía cada vez más a Dios y busca ya desde ahora la unión con aquel a quien encontrará un día cara a cara. Por eso pertenece a la vida cristiana el empeño por la oración cotidiana. Ciertamente no se puede aprender a orar como se aprende una técnica. Orar, por extraño que parezca, es un don que se recibe a través de la oración misma. No podríamos orar si Dios no nos regalara su gracia. Santa Teresa del Niño Jesús dijo "Para mí la oración es un impulso del corazón, una mirada lanzada hacia el cielo, un rito de conocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría" (YOUCAT 469).