Muralla-Botellón

Hay tres aspectos fundamentales y que son los que habría que abordar en este doble problema: La salud de nuestros Hijos. La protección de nuestro Patrimonio. Y nuestra Seguridad.

Salud de nuestros Hijos. No es cierto que el botellón sea una expresión espontánea de la juventud que decide reunirse para beber alcohol por casualidades de la vida. Se ha motivado desde las instituciones y desde el modelo de consumo que se anuncia en todo tipo de publicidad. Siempre se ha bebido. Y más cosas. Si fue una juventud que tuvo trabajo, encontró lugares apropiados y los horarios para reunirse en función de sus salarios y obligaciones. Si es una juventud precarizada, sin casa, ni empleo, en edad de tener hijos pero no los tiene, se abaratan los costes de una noche de farra gracias a los supermercados. Por salud de nuestros hijos no puede dejarse de afear socialmente lo que significa un botellón. Cabe a los padres la principal: responsabilizarse de saber lo que consumen sus hijos. Pero las alternativas deben ser sociales.

La ciudad puede sugerir otros hábitos sin criminalizar el consumo pero aportando alternativas. De educación, a largo plazo, para que los niños adquieran conciencia y autocontrol del peligro del alcohol. De vigilancia, sin estrés, obstaculizando la venta a menores y el consumo en la calle de los mismos (se esconderán, pero eso ya es un obstáculo). Y de promoción de ocio saludable. En Zamora deberíamos contar con un espacio donde la juventud pueda convocarse para una misma cosa, sea esta la espera de la procesión de las cinco, aunque sé que no es el principal motivo. La Semana Santa siempre fue el momento en que la infancia se hacía mayor yendo sola a las procesiones porque nos sentíamos cuidados por la comunidad. Debiera seguir siendo así.

El espacio puede ser La Marina. Hay razones socio-culturales y un concepto de ciudad que no detallo ahora. Alguna pantalla con conciertos que los adelantos técnicos permiten oír con cascos. Y con bebidas y comida, chocolate, churros, expendedores o casetas, y diferentes espacios y chorros de calor. Y vigilancia sin estrés.

Protección de nuestro Patrimonio. Las aglomeraciones tienen unas necesidades y unas consecuencias. La muralla, que en gran parte es responsabilidad del Ministerio, no es un orinal. Un informe a vuela vista de una técnica del ayuntamiento no garantiza que no haya más desprendimientos. No sean canallas los políticos y otorguen a cualquier informe, por bien que se haga, esa responsabilidad. No debiera haber botellón en San Martín y murallas, porque: hemos solicitado la concesión de Patrimonio de la Humanidad. Las directrices del Comité Intergubernamental exigen unas Medidas de Protección de los Espacios, una Zona de Amortiguamiento, un Sistema de Gestión y un Uso Sustentable, que hace incompatible el botellón o actos similares (pag.60-64 de sus Directrices). El lío electoralista para vincular muralla con botellón. La burla de algún artículo quilapayuno en este diario sobre si se cae la muralla, y la tertulia de portavoces en un medio, dan la talla de los "empleados políticos" que tenemos.

Y nuestra Seguridad. Parece, por el informe, que se ha realizado una revisión visual, no concluyente, y que para ser exhaustivo habría que recurrir al CEDEX, lo que correspondería al Ministerio. No se cree que haya más desprendimientos. Pero, como el informe indica, sí conviene establecer un perímetro de seguridad. Una razón más para impedir aglomeraciones. Estoy seguro que los jóvenes lo comprenderán y ayudarán a hacer de La Marina el espacio sosegado, incompleto, interesante y dinámico que acabe con una polémica innecesaria si lo que queremos todos es una ciudad amable y abierta al futuro. Así de sencillo.