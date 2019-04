Zamora vaciada

Los lectores habituales de mis artículos, saben perfectamente y así lo recordarán que, en varios de ellos, he hecho referencia a la despoblación, concretamente, creo recordar que por última vez, en el artículo titulado "Sobre la despoblación de nuestra provincia".

Es una realidad que nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León, está a la cabeza del desplome demográfico y si no se ponen las medidas oportunas por parte de las instituciones públicas, iremos a más en el desplome demográfico.

El saldo vegetativo es negativo y pese al repunte del crecimiento económico con base en " el ladrillo " , durante el período comprendido entre el año 2000 2009, el censo poblacional, según las estadísticas, aumento, pero no en nuestra querida provincia de Zamora, que siguió perdiendo población en el período denominado de la burbuja inmobiliaria, y sigue perdiendo población.

Nuestra provincia de Zamora, es una provincia, eminentemente rural y envejecida, que está despoblada.

Toda nuestra Comunidad Autónoma ha ido perdiendo población, especialmente con más intensidad Zamora, León y Palencia. Conviene poner de manifiesto que la pérdida de población ha sido esencialmente rural, igual que el envejecimiento.

En los momentos que se decía, por los políticos, de crecimiento económico, se aprobó la denominada Estrategia para luchar contra la Despoblación, que, si mal no recuerdo, se probó a finales del lejano año 2005. El tiempo ha pasado y aquella Estrategia quedó en el olvido, como tantos y tantos proyectos, posteriormente, se creó, creo recordar, la denominada Agenda para la Población.

Señores políticos, que nuestra Comunidad de Castilla y León se despuebla, es evidente, y ello pese a la Convención celebrada en Zamora el pasado año, creo recordar, por estas fechas, Sobre Medio Rural y Reto Democrático, con asistencia de altos cargos del PP , para tratar de sentar las bases para luchar contra la España vacía.

Me he tomado la licencia de consultar las declaraciones de los políticos en aquellas fechas, incluidos los zamoranos, en nuestra querida Zamora y, sinceramente, no he visto ninguna mejoría. Decía entonces, el Sr. Maíllo: " El PP es el único que habla del medio rural porque creemos en la igualdad de oportunidades" .

Siento contestarle que, quien estas líneas escribe no puede manifestar lo mismo, y está en total desacuerdo con tales declaraciones. El medio rural siempre ha estado ignorado y en desigualdad de oportunidades en relación con el medio urbano, a todos los niveles, especialmente a nivel de acceso a la educación, a la sanidad, a los medios de comunicación, de transporte, de ocio, etc...

He nacido en el medio rural, en el seno de una familia de labradores y sé cómo se ha vivido y se vive en el medio rural y lo difícil y costos que nos ha resultado acceder a la Universidad. No comulgo con ruedas de molino, y menos admito que en las campañas electorales valga casi todo.

Señores políticos, por favor, sean prudentes. Mi zona, concretamente la zona de Benavente y Villalpando y el próximo Valderas ( León ) es el típico ejemplo de la España vacía, despoblada, envejecida, abandonada, dejada de la mano de Dios, si se me permite la expresión. Por si no lo saben, mis lectores sí los saben, mi pueblo es Valdescorriel y en varias ocasiones, en nuestro diario LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, he reivindicado el arreglo del Camino Agrícola que une Valdescorriel con Villalpando ( véase La Opinión de Zamora de los días 14 de septiembre de 2015 y 26 de octubre de 2016 )

El abandono del medio rural por parte de las instituciones públicas, no es reciente , lo ha sido de siempre, pues, la falta de servicios de transporte ha sido secular y, ahora se ha acentuado. Muchos pueblos, en los tiempos presentes, ya hasta carecen de un bar o café, para jugar una partida de cartas o de dominó, conversar, leer el periódico y tomar un café. Más compromiso y realidades y menso declaraciones políticas, que las elecciones están a la vista.

Los políticos da la sensación que están muy abatidos, disgustados por la pérdida de población en el medio rural y en general en toda la Comunidad Autónoma. ¡Qué pena! Me pregunto qué han hecho para impedirlo. Contesto. Nada.

En su día, cerrar líneas férreas, fábricas, escuelas, consultas médicas, etc...y éste es el resultado.

Si queremos asentar población hemos de crear y dar servicios públicos de calidad, buenas carreteras, buenas escuelas, consultas médicas, buenas comunicaciones y medios de transporte, que hagan atractivo vivir en el medio rural, caso contrario la despoblación seguirá avanzando. Y para concluir, qué proyectos hay para el camino agrícola Valdescorriel -Villalpando ? Espero su respuesta. Obras son amores y no buenas razones.