Iglesias llora

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, asistió el pasado lunes al inicio de los trabajos de exhumación de la fosa número 115 del cementerio municipal de la localidad valenciana de Paterna, donde al parecer podrían encontrarse los restos de un tío suyo al que, evidentemente no conoció por razones de edad. Podría darle la vuelta al título y decir que la Iglesia llora todos los días por tantos de sus hijos, seminaristas, sacerdotes, religiosos y monjas, asesinados durante la república y la Guerra Civil por las llamadas "hordas" rojas. A diferencia de Iglesias y los familiares de tantos represaliados, la Iglesia española no sabe dónde reposan los restos de tantos de sus hijos, a los que no puede dar un sepelio digno. Y con la Iglesia Católica, los familiares de todos los sacerdotes asesinados.

Sacerdotes y religiosos cuyo único pecado era llevar alzacuellos o hábito. Sacerdotes y religiosos que fueron fusilados tras la celebración de juicios sumarísimos, cuando no eran masacrados directamente en templos y seminarios. Eso en cuanto a los varones. Como todavía no se ha contado toda la verdad, hay que echar mano de los papeles y de los testimonios vivos para recordar que cuando de monjas se trataba, cuando no eran asesinadas, eran violadas y torturadas, cuantas veces también por mujeres de lo más progresista del momento. Es lo que tiene cierta progresía igualitaria.

La sectaria memoria histórica actual, está hecha por Rodríguez Zapatero para mayor gloria y recuerdo de la izquierda española. En ella, nada se dice, enmarcado en el contexto histórico, de la violencia ejercida contra las más de siete mil víctimas religiosas asesinadas, de las cuales 13 eran obispos, casi cinco mil sacerdotes, 2.365 religiosos y 300 religiosas. De estos mártires, la memoria histórica a la medida de la izquierda creada por Zapatero, nada se dice. Como si no hubieran existido. No quiero ofender los sentimientos de cada quien, ni mucho menos. Pero las lágrimas de Iglesias suenan a oportunismo, a momento electoral. Entre los deudos de los represaliados hay mucho voto que hay que conseguir, riendo o llorando, como en este caso.

Y a la Iglesia, a la verdaderamente universal, la que tantos mártires ha dado por la fe, que le den morcilla. Sus muertos digo yo que no se diferenciarán de los otros. También eran de carne y hueso, con sus flaquezas y sus corajes, sus luces y sus sombras y, sobre todo y ante todo, su fe. Y por ella murieron a manos de auténticos asesinos que en algún momento alguien ha llamado demócratas. Yo quiero, ¡cómo no voy a querer!, que se dé digna sepultura a los enterrados en esas fosas comunes, pero también quiero que se dé cristiana sepultura a los religiosos y sacerdotes cuyos restos no aparecen. Entre ellos a un tío mío que al igual que Iglesias, recuerdo ante su foto todos los días, pensando en lo que pudo ser y no fue. Respeto, cómo no, las lágrimas de Iglesias, sin embargo no encuentro el mismo respeto hacia las lágrimas de la Iglesia. Ahora que la izquierda está aprovechando la coyuntura electoral por partida doble para impulsar distintos proyectos de recuperación de memoria histórica, que sean generosos, que demuestren sus valores, su alto sentido de la democracia e impulsen también la recuperación de la memoria histórica de tantos miembros del clero, cuyos restos ni se sabe dónde están. También ellos tienen derecho a una reparación justa. Iglesias ha aprovechado la ocasión para contar una historia enternecedora sobre su tío. En cuanto la familia me lo permita, también contaré la historia de mi tío sacerdote de 23 años.