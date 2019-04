A mí no me engañas, "Psánchez"

Vino a vender su programa, está claro. A conseguir votos, los de los zamoranos. Algo totalmente lícito, aunque sea aprovechando, que de momento es presidente del gobierno y eso le da una posición predominante. Lo que queda fuera de lugar es que, en ese afán de recibir papeletas, se pregonen cosas para realizar, que bien podrían estar ya proyectadas y eso es lo que desde aquí le reprocho. Me explicaré, visitó el museo de semana santa y ofreció apoyo para la realización del nuevo proyecto, no puedo por menos de recriminar, que ese apoyo se llama partida y que, en los presupuestos generales del estado de su gobierno, no figuraba tal. Sí que hubo una enmienda, para dotar de soporte económico esta necesidad, pero fue de UPL. Es evidente que no conviniendo las cuentas para este año a los grupos políticos, fueron rechazadas, facilitando así, la celebración de las elecciones en las que estamos inmersos y que propició que las enmiendas de los distintos grupos ni siquiera se llegaran a tratar. Pero esta, para reparar el olvido del presidente hacia nuestra pasión, estaba en la agenda política. Vamos que quien oyera esas palabras de su voz, debería haberle cuestionado, el hecho de que lo que ahora promete no estuviera reflejado en las cuentas del estado. No quedó ahí la cosa y se suelta comprometiéndose con la restauración de la muralla. Pues lo mismo digo, haberlo consignado, que también como lo anterior necesitó de una enmienda para resolver el descuido. Quedan otras palabras, las de otras, que no sirvieron sino para disculpar la mala conciencia del presidente, sino para aumentarla. Mira que hablar de la corrupción, así la llamó de Sicilia y León, de lo que pasó con sus representantes en San Andrés del Rabanedo, empapelados uno tras otro por tener la mano larga?