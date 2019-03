Muy significativo es el eslogan con el que hoy pasean por la capital de España los residentes de una gran parte del mundo rural: "Revuelta de la España vaciada". Lo que me llama la atención es sobre todo que hayan elegido un vocablo con una carga simbólica de alto contenido político: "revuelta". Porque una revuelta no es cualquier cosa: suele ser la expresión o manifestación de un malestar muy profundo de los ciudadanos sobre cuestiones que afectan a su vida cotidiana, habiendo llegado a la conclusión de que pasan desapercibidas o que no se resuelven. Las revueltas siempre han surgido para expresar la cólera de las masas, los campesinos, los trabajadores, los esclavos, etc. No olvidemos que la historia de la humanidad ha sido, entre otras muchas cosas, una sucesión de revueltas sociales, económicas y políticas. Algunos solo la quieren estudiar para resaltar las gestas históricas de supuestos personajes de leyenda. Otros, sin embargo, prefieren elegir otros enfoques y se centran en el origen y las consecuencias de las revueltas.

Y por eso es importante que hoy pasee por Madrid una palabra que evoca tiempos pasados, con connotaciones de viejas revoluciones que fueron o que nunca llegaron a cuajar. Por tanto, hemos deducir que quienes fabricaron el eslogan de esta revolución silenciosa trataron de conectar los viejos tiempos de las reivindicaciones populares con la necesidad imperiosa de que la voz de los pueblos, la de quienes residen en la "España vaciada", se oiga muy fuerte. Porque las gentes que habitualmente han estado calladas han perdido el miedo y han dicho basta, que hasta aquí han llegado. Que han decidido recorrer las calles de Madrid porque son ciudadanos de primera y no quieren pasar desapercibidos. Que han decidido revelarse contra las políticas económicas y sociales que nos han conducido hasta aquí. Que están hasta las narices de que les hayan tomado el pelo y que no van a permitir que solo se acuerden de ellos cuando truena. Incluso muchos están hasta el moño de que otros se quieran subir al carro de la revuelta para salir en la foto.

Hoy no puedo estar físicamente en Madrid. Pero da igual: desde la distancia también recorro las calles de la capital de España para expresar públicamente la preocupación que siento por el presente y, sobre todo, el futuro de las personas que viven, sueñan y trabajan en el mundo rural, aunque, de una manera muy especial, por quienes residen en esos espacios periféricos, olvidados, no por la mano de Dios, sino por la mano de los hombres y las mujeres que han tenido en el pasado y que tienen en la actualidad la responsabilidad de gestionar los asuntos públicos de un país que no ha sido consciente de este problema. Si hace siete días escribía sobre esta convocatoria, hoy, cuando miles de ciudadanos recorren las calles de Madrid, no puedo por menos que volver a la carga, porque el presente y el futuro de la "España vaciada", donde habitan personas de carne y hueso, como usted y yo, también merece nuestra atención. Porque el futuro de todas y todos, tanto si viven en las ciudades como en el campo, está conectado. Que no se olvide.