Sin distancia

Resulta que entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez, el independentismo catalán y el populismo podemita, no hay apenas distancia. El destino los cría y ellos se juntan, ya que mentar a Dios sería impropio. Se podrá comprobar no tardando mucho y siempre y cuando el PSOE de Sánchez gane sin la mayoría necesaria para gobernar. De cumplirse los pronósticos de algunas encuestas, Pablo Iglesias ve ya a Podemos con varias carteras ministeriales y Esquerra Republicana de Cataluña, mangoneando un poco más de lo que lo ha hecho hasta ahora en cuestiones de Estado.

Hay otro hecho significativo. Más allá de los discursos políticos, las votaciones en el pleno son las que revelan cuál es en realidad la distancia que realmente existe entre los distintos grupos que forman el arco parlamentario. Pues bien, según los registros de votaciones de la Cámara baja, el grupo socialista votó lo mismo que ERC en el 52,8 por ciento de las ocasiones durante esta legislatura. Hay que reconocer que la sincronía dio comienzo con el gobierno de Rajoy. El aumento se produjo tras la moción de censura. Esta cercanía pone de manifiesto que entre PSOE y ERC existe una coincidencia de fondo ajena a alianzas coyunturales que coloca a ERC como socio natural del PSOE.

Carmen Calvo, eximia vicepresidenta y más cosas del Gobierno de España, dirá lo que quiera sobre la posición del socialismo de Sánchez con respecto al independentismo, pero que hay química y puede que incluso física entre ambos partidos es algo más que evidente. Tal concordancia es igual de cercana a la existente entre Podemos y PSOE que supera con creces el porcentaje anterior. Los tres, PSOE, Podemos y ERC pueden convertirse, merced a pactos de todo tipo, en el tridente que gobierne España, dependiendo de los resultados conseguidos en las urnas. Ahora más que nunca los indecisos tienen la última palabra. Son los que pueden desbaratar las encuestas del CIS de Tezanos, tan elaboradas, tan propicias al tridente.

Es ridículo que partidos minoritarios, algunos de ellos auténtica escoria como Bildu, procedente de las tripas de ETA, puedan decidir la formación de un Gobierno u otro. La Ley electoral española es injusta, como es impropio que un partido que se dice democrático una sus fuerzas a partidos residuales o anticonstitucionales en sus postulados. De las coincidencias con ERC no se libran ni PP ni Ciudadanos, pero en porcentajes ínfimos con respecto a la cercanía de los anteriores.

Como no podía ser de otra manera, el PSOE quita hierro a esta comentada sincronía con ERC, que no ha pasado desapercibida. Obviamente lo ha hecho defendiendo a los catalanes con una frase contundente "Esquerra es muchas otras cosas además de independentista y republicano". En lo de republicano hay coincidencias, para qué van a negarlo, "lo demás" que alegan los socialistas para converger es el carácter "progresista y de izquierdas" de la formación catalana. El independentismo es mucho más fuerte que los demás aspectos, sin embargo el socialismo de Sánchez está dispuesto a perdonar y olvidar, sobre todo si necesita a ERC para gobernar España. Con tal de no mover el colchón de La Moncloa, el señor Pedro Sánchez está dispuesto a lo que sea y que no me atrevo a calificar porque suena fatal.

Hay que ser un poco más escrupulosos con los compañeros de viaje. Sobre todo porque al señor Sánchez no le ha importado que su partido no adoptara medidas contra la proliferación de lazos amarillos, la protección de la bandera y el himno español por ley o penalizar la convocatoria de referendos ilegales. El socialismo y el independentismo siguen caminando juntos, sin distancias.