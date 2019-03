Todos los "honrados", a comprar armas

Por si no teníamos poco con las absurdeces que estamos oyendo en esta precampaña, que dura ya más que un pantalón de pana antigua, llega el superjefe de Vox, Santiago Abascal, y se descuelga con la petición de que los españoles "honrados" puedan llevar armas para su legítima defensa. Y, claro, se ha armado la de San Quintín. Al susodicho Abascal le han llovido palos y críticas desde los cuatro puntos cardinales, pero como quien oye llover desde la cama. Si dicen, que dizan, que soltaba aquel para añadir: "Lo importante es que hablen de uno, aunque sea bien". Y sí, Abascal lo ha logrado y ha vuelto a situarse en el centro del debate, como si fuera el único capaz de llevar la iniciativa en estos momentos de gritos, ocurrencias, expectativas y ruido, mucho ruido. Y los demás, detrás. Como para dormir tranquilos.

¿Y qué entiende don Santiago (y cierra España) por "honrados". Hombre, de momento, él y los suyos. Luego, ya veremos; hacemos un examen-oposición y, hala, tú eres español honrado; tú, no; tú vuelves en septiembre; tú progresas adecuadamente; tú necesitas mejorar bastante y quitarte esos tatuajes y así sucesivamente. Va costar mucho tiempo evaluar a los cuarenta y tantos millones de habitantes de este país, pero todo se andará; es cuestión de poner un evaluador por cada tres o cuatro personas. Y ya está. Elucubraciones aparte, el caso es saber cómo demuestra uno que es honrado y que, por tanto, puede obtener el revólver que precisa para su defensa. El señor Abascal no lo ha explicado, quizás porque crea que él lo es y punto. Y me temo que no podrá recurrir ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional porque ambos cuerpos ya han mostrado su total rechazo a la "idea luminosa" del gerifalte de Vox. No queda más remedio que confiar en la buena fe del personal.

-Oiga usted, que soy un español honrado y vengo a buscar una licencia para tener pistolas y metralletas en casa.

-¿Y no le basta con una? Lo digo porque no va a haber fusiles para todos y habrá que repartir la caridad para que nadie se quede desarmado.

-Ah, no; a mí me da las armas mías, y si puede ser también un tanque, y el que venga detrás que arree, que no sabe usted cómo es de violento mi pueblo.

-¡Pero si quedan quince y todos mayores de setenta años!

-Ya, ya, pero en las fiestas y algunos fines de semana se pone de bote en bote y los de fuera traen hasta coletas y argollas en las narices.

-Veremos lo que se puede hacer, pero lo del tanque lo veo muy complicado.

Y mientras el personal empieza a buscar soluciones para seguir las instrucciones de Abascal, otros ya las encontrado por su cuenta. El pasado viernes se supo que la Guardia Civil había detenido en la comarca salmantina de Béjar a un hombre que guardaba en su domicilio, en cajas fuertes, nada menos que 121 armas. Y las había de todo tipo. Desde un fusil de asalto hasta un par de cetmes de esos de los que todos hemos oído contar historias de cuando la mili. Incluso una pistola de serie limitada que perteneció a un general nazi y que está valorada en 20.000 euros. Además, y para que no le faltara de nada, tenía unos mil cartuchos. ¿De qué le vale a un español honrado contar con un arsenal si carece de munición? Hay que ponerse en su lugar y entender su aflicción. El tipo utilizaba siete apodos para moverse en el mercado internacional y llevar hasta el sur de Salamanca, ahí al lado, ese montón de chatarra? en buen uso.

Unos días antes, supimos que M.Q., oordinador adjunto de Vox en una zona de Toledo, había colgado un video en el que se le veía empuñando una pistola en un salón de tiro. Carecía de permiso para ese arma, pero el "honrado" español decía: "No veas la de escopetas y rifles que tengo en casa. Puedo empezar yo solo la II Guerra Civil". Este probo ciudadano, que había sido militar profesional, añadía: "No quedará títere con cabeza". Algunos correligionarios se le echaron encima y le obligaron a retirar las imágenes y a pedir perdón. ¿Arreglado? Yo no estaría tan seguro. Ni tampoco muchos simpatizantes de Vox que, al igual que los que se enfrentaron a M.Q., sienten escalofríos y pánico al comprobar los caminos que transitan algunos de sus camaradas.

Y si se acaba prohibiendo la caza, ¿qué hacemos con las escopetas y los rifles?, se pregunta la gente. Abascal tiene la respuesta: todo para la legítima defensa, si le asaltan y si es usted un español "honrado". Todos con armas por la calle, como si esto fuera el salvaje Oeste o la Barcelona de principios del siglo XX infestada de pistoleros y sicarios. ¿Estamos dispuestos a retroceder tanto? Algunos parece que sí.

A mí me dan ganas montar una armería. Ya saben: no hay bien que por mal no venga.