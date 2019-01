Los taxistas amenazan

No sé usted, pero yo estoy harta de tanta amenaza, tanta intimidación, tanto plante y desplante y tanto abuso como parte de distintos sectores de la vida patria. Uno de esos sectores, querido y respetado, hasta ahora, ha sido el del taxi. Los taxistas, sobre todo los de Zamora, son como de la familia, como de casa. Incluso a algunos los llamamos por su nombre y los saludamos cuando van a pie, sin el vehículo que les identifica. Bien es verdad que los taxistas de Zamora, afortunadamente, no son como los de Madrid y Barcelona. Para muchos españoles, el sector del taxi en ambas capitales ha perdido puntos desde que, para conseguir sus fines, se han convertido en auténticos energúmenos.

Lo mismo pegan puñetazos, que amenazan, unas veces con razón y otras sin ella, que intimidan con gestos feroces, que lanzan piedras y que llaman hijos de puta a todos los que no piensan como ellos. Le pasó hace poquito al líder de Ciudadanos. Hace unos días sufrió un ataque por parte de un grupo de taxistas en huelga, un tanto exaltados que, entre otras lindezas, le llamaron "golfo, cabrón e hijo de puta". Algunos taxistas no dejan de hacer amigos por todas partes cada vez que se encabronan como ahora. ¡Jobar! Que paguen con el Gobierno de turno, que se vayan a las puertas de las instituciones, pero que nos dejen en paz a los pobrecitos ciudadanos que, para más regodeo, somos sus mejores clientes. Como también lo es Albert Rivera, posiblemente uno de los pocos políticos que utiliza este medio de transporte.

Mucha gente que estos días está sufriendo la furibundia del sector, algunos incluso han sido zarandeados, se han prometido no volver a coger un taxi en su vida. Tengo para mí que el colectivo se equivoca. En lugar de amenazar con bloquear la Fitur, lo que tienen que hacer es obligar a los usuarios de los coches oficiales a viajar hasta la prestigiosa Feria Internacional, en taxi, como el resto de pobres mortales. Y me da igual que sea el líder de la oposición que el presidente del Gobierno. Todos en taxi para dar ejemplo. Y no que Carmena aconseja a los madrileños viajar en transporte público y ella no se baja del coche oficial. Las fotos que le han hecho utilizando los servicios del metro de Madrid son pura pose. Créame. Lo sé de buena tinta. Mal que le moleste a mi amigo Israel.

En el momento en el que los taxistas pierden las formas y desatan la lengua, pierden la razón y hasta el derecho que les asiste. Precisamente, en el colectivo madrileño cuántos hay que no pasarían la prueba del algodón. Sí hombre, de esos que en cuanto llevan a bordo a un 'Isidro' son capaces de darle tres vueltas por el mismo sitio hasta dejarlo en su destino. De esos, a montones. Sólo que la verdad, duele. No estoy generalizando. Afeo algunos comportamientos que desprestigian al sector. No pueden seguir pidiendo que se prohíban ciertas actividades económicas, lo que tienen que hace es pedir su regulación urgente. Y el Gobierno de la nación lo que está en la obligación de hacer es dejar de echar balones fuera, culpando a otras administraciones, y asumir su parte de culpa.

La violencia que se ha visto estos días puede acabar por pasar factura al sector del taxi. Y no están las cosas como para perder clientes. Yo me quedo con mis taxistas de Zamora, que también las pasan canutas pero demuestran tener más cordura, más clase, más educación y más responsabilidad que sus homólogos madrileños y catalanes. Reivindicar, sí, pero sin violencia por muy taxista que se sea.