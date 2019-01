Realismo de identidad

Aunque es razonable poner en duda los resultados de las estudios demoscópicos, y más a raíz del poco atino entre las previsiones y los resultados finales de los últimos sondeos, no dejan de ser esa fotografía de un momento concreto del estado de opinión, y hasta de ánimo, de los ciudadanos de un país o de un territorio concreto. En la última encuesta del CIS, cuyo prestigio ha cosechado no pocos reveses en estos meses, hay datos que, lógicamente, figuran en un segundo plano. Y es así porque la intención de voto, la valoración de los líderes políticos y la relación de los principales problemas que preocupan a la sociedad eclipsan el interés de otras cuestiones, quizá menores. Pero no por ello dejan de tener su análisis o al menos un mínimo comentario.

En concreto, me refiero al dato por autonomías relativo al grado de sentimiento de pertenencia al territorio de los encuestados, cuyos resultados deparan, la verdad, pocas sorpresas en Castilla y León por mucho que deseáramos lo contrario. El 57 por ciento de los encuestados en la región afirma que su pueblo o ciudad es el lugar con el que más se siente identificado, mientras que un 26 dice que con España. Otro 10,5 por ciento se siente ciudadano del mundo y, curiosamente, solo un 2,9 por ciento antepone a la propia Comunidad, el mismo porcentaje que señala a Europa. Nada que sorprenda en un territorio donde el sentimiento local está por encima de cualquier otra disquisición y donde la rivalidad interprovincial sigue siendo seña de identidad.

Ahí tienen si no la retahíla de declaraciones provenientes de todos los rincones de Castilla y León en respuesta a la reivindicación lanzada hace unos días por el alcalde de Valladolid para que la Junta trate mejor a su ciudad. Al fin y al cabo, lo que venimos escuchando hace años a la mayoría de los alcaldes y a sus conciudadanos. Más bien, lo que subyace de nuevo es esa inveterada obviedad del escaso apego regional que tenemos entre los castellanos y leoneses. Seamos realistas, se sienten más identificados con Castilla y León los familiares de quienes un día tuvieron que emigrar que los propios residentes.