Certificar los lugares de la grieta

En un mismo día asisto a varios actos que conllevan parecidos mensajes inspiradores, los cuales tienen que ver con el color azul y con las cicatrices que nos deja la vida.

En el primero asisto a la liberación de un ejemplar espléndido de Tortuga Boba en aguas del Atlántico. Fue recogida por unos pescadores enredada y medio ahogada, entre mallas y plásticos con los que los humanos estamos sembrando los océanos del mundo. Le curaron sus heridas en el centro El Acuario, Poema del Mar de Gran Canaria. Los integrantes de la asociación citada fueron los que organizaron su puesta en libertad.

Cuando sacaron a la tortuga de la cubeta, ya recuperada, desapareció en el agua y se perdió en el horizonte en unos instantes, se le notaban sus ansias de libertad. Pero lo que de verdad hacía especial a esa tortuga, una superviviente en un mundo hostil, era su historia, la cual siempre llevará grabada en las cicatrices de su cuerpo.

Después me fui a ver la nueva versión de la película Mary Poppins. Pensaba que no podría mejorar a la original, es imposible me decía, pero no perdía la esperanza de que hubieran conseguido hacer algo especial. Me gustó.

La obra fue escrita por la escritora australiana, Helen Lindon Goff, a la cual se le conoce por el seudónimo Pamela Lindon Travers.

Publicó desde 1934 a 1988 una serie de libros, ocho en concreto, y en el segundo aparece la figura de la niñera voladora, que en la primera película recreaba la gran Julie Andrews, la cual ayudaba a superar los problemas que se le planteaban a una familia londinense con dos niños pequeños y les ayudaba a buscar soluciones, y a la vez, el sentido de sus vidas.

La nueva película se organiza a través de un hilo conductor centrado en los problemas que se le presentan a los niños, ya adultos, que ella cuidó en el pasado y a los dos hijos del niño anterior. Y en él van insertados cuatro grandes núcleos temáticos que tienen que ver, el primero con una bañera y un inmenso océano azul, el segundo con un musical, el tercero con unos deshollinadores y el cuarto con una vendedora de globos, protagonizado por la gran Jessica Fletcher, que tantos crímenes ha descubierto en la pequeña pantalla.

Lo que me interesa reseñar aquí es uno de los ejemplos de oculta significación del segundo apartado del musical, en el que aparece una sopera de la familia, de gran valor, con cuya venta se podrían resolver todos sus problemas, pero que acaba hecha añicos, porque los niños la dejan caer.

En ella hay pintada una escena con una carreta de caballos que circula por un paisaje idílico, con la que viven aventuras inimaginables, pues Mary Poppins se mete con los niños dentro de ella y antes de salir, ata su pañuelo azul en una de las ruedas que se había estropeado, para celebrar el arreglo.

De vuelta otra vez en el dormitorio, la niñera les dice que se la mandará arreglar a una amiga especialista en restauraciones de cerámicas de todo tipo.

En un momento determinado las grietas de la sopera se van uniendo, como por arte de magia, con hilos de oro, y después los niños descubren que la aventura de la sopera ha sido real, porque estando fuera, se dan cuenta de que pañuelo azul que Mary Poppins ató en la rueda, sigue allí.

Pero lo que a ellos más les preocupa es que, una sopera con grietas visibles no tendrá el mismo precio que una sin ninguna mella, pero la niñera les enseña que el valor de las cicatrices es lo que la hacen más antigua y valiosa, por estar ahora impregnada de un mensaje inspirador.

El director de la película ha recurrido a una técnica ancestral japonesa de reparación de piezas cerámicas que tiene su origen en el siglo XIV, cuando a un gobernador japonés se le rompió su taza de té y pidió a sus artesanos que la reparan, pero sin poner grapas en las grietas.

Ellos entonces idearon una nueva técnica, la llamaron kintsugi, que consistía en rellenar con una resina especial las uniones y darles un acabado de oro en polvo para que se vieran como si fueran cicatrices, y así a través de los hilos de oro se certificarían los lugares de las grietas, se apreciarían las trasformaciones estéticas y la reconstrucción de su historia.

Paradójicamente, junto a esta filosofía de mensajes inspiradores, existen otras modas donde algunas personas buscan un modo ideal de belleza a través de la reconstrucción continuada de sus rostros, a golpes de cirugía y de arreglos estéticos, incluidos los hilos de oro.

Muchos de ellos sufren y se incomodan por no soportar los estragos de la edad, a los cuales no les importa ir perdiendo poco a poco su identidad y acabar convirtiéndose en adictos a la caricatura que se han ido fabricando de sí mismos. Muñecos de feria. Por supuesto ellos se ven guapísimos.

Además, hay consultorías especiales dedicadas a estudiar la imagen de los llamados famosos que afirman que, los que están acostumbrados al abuso de estas operaciones consiguen el efecto contrario, porque, "desde el inicio se percibe una imagen similar, que sólo ha podido ir a peor, pues no ha hecho más que confirmarse (?) con el paso del tiempo, que ya es casi imposible mejorar".

Y es en este tema, donde el resultado de las suturas de la herida es sólo el testigo de su nefasta imperfección. Lo cual no deja de ser otro inapreciable mensaje inspirador en los tiempos que corren.