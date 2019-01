Referendum, caput

Está visto que en tiempos de populismo, con la conciencia crítica en mínimos y los impulsos emocionales en máximos, un referéndum es una válvula de escape de gases a cuyo flujo no se puede fiar el futuro de una nación. La principal enseñanza del "Brexit", fruto de una consulta que fue vendida al mundo como un alarde de democracia, es ésa. Un Estado, su perímetro, vínculos y compromisos no pueden depender de los estados de opinión, siempre cambiantes. Hace uno la proeza y de momento se siente bien, libre y ligero, pero luego llegan las consecuencias. El Reino Unido está dando ahora al mundo el ejemplo más penoso que cabría esperar, el de una nación, o nación de naciones, o lo que sea, incapaz de asumir y gestionar los efectos de sus propias decisiones. Por favor, dejemos el instrumento del referéndum para resolver otras cuestiones, no para jugarnos la vida a la ruleta rusa.