Chavales consentidos

Los pasillos de los supermercados suelen ser una fuente de información bestial. Uno puede aprender tanto o más de las personas haciendo la compra y observando con detenimiento sus modos de mirar y elegir los productos que hablando con ellas, de tú a tú, en la barra del bar, en la cola del bus, en el puesto de trabajo o en la sala de espera de la consulta médica. Lo tengo comprobado cada vez que aterrizo en uno de esos centros donde suelo conseguir el avituallamiento diario o semanal. Ayer, por ejemplo, mientras deambulaba por mi supermercado habitual, me llamó la atención una escena que, de un tiempo a esta parte, he contabilizado en más ocasiones de lo que, en mi modesto entender, sería deseable: un niño de unos ocho años iba dentro de un carro, transportado con gran entusiasmo por su madre. Hasta aquí nada raro si no fuera porque el chaval no iba sentado en el hueco específico que todos los carros tienen reservado para las pequeñas criaturas, sino dentro. Aunque lo que me llamó sobre todo la atención fue lo que sigue.

Mientras la madre avanzaba por los pasillos del supermercado e iba introduciendo los productos que estimaba convenientes dentro del carro, el chaval, ni corto ni perezoso, iba tocando todo lo que estaba a su alcance, cogiendo y dejando esto y aquello de las estanterías, mientras que la madre, lejos de reprender al rapaz o simplemente de transmitirle que uno no puede ir por ahí manoseando todo, reía las gracias de su retoño con una satisfacción que a mí, algo chapado a la antigua, me parecía inadecuada. Tras seguir a la pareja durante un largo rato, hubo un momento en que descubrí lo que ya me había imaginado: el niño tenía todas las papeletas para convertirse (si no lo era ya) en un pequeño dictador. Que el niño quería esto, la madre se lo daba; que el chaval pedía lo otro, ídem. Incluso cuando en varios momentos las rabietas hicieron acto de presencia, el chaval consiguió lo que quería. Y la madre, tan pancha, como si nada. Riendo, como digo, no solo las gracias sino las imposiciones de una criatura de apenas ocho años.

Claro, algún lector pensará, y con razón, que quién soy yo para juzgar conductas ajenas. Como si yo mismo no hubiera perpetrado en muchas más ocasiones de las aconsejables algunas conductas impropias, ya fuera con ocho, catorce o cincuenta años. O usted y el de más allá. Porque es posible que todos hayamos sido en algún momento de nuestras vidas criaturas consentidas, dictadores momentáneos o rapaces insufribles por una rabieta. Lo preocupante, sin embargo, no es que un chaval de tan corta edad, como el del supermercado de ayer, hiciera lo que hacía, sino la actitud de una madre consentidora que, lejos de aprovechar el tiempo en el supermercado tratando de inculcar a su retoño el significado de la compra, iba claudicando ante las demandas de un chiquillo cuyas actitudes me parecieron preocupantes. Lo cual me recuerda a los consejos que, de vez en cuando, compartía una señora con mi madre: que a los hijos había que educarlos cuando son niños. Como a los árboles, repetía ella. Porque luego, cuando crecen, ya no es posible.