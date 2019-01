Año nuevo, vía y tren nuevos

En fechas recientes, ha vuelto a ser noticia en los medios de comunicación nacional, el tren de Extremadura porque del orden de ciento cincuenta personas se vieron obligadas a pasar parte de la noche en mitad del campo a bajas temperaturas al averiarse el tren que les trasladaba a la capital de España.

El incidente ferroviario acaecido en Extremadura, en los primeros días del presente año y la festividad de los Reyes Magos, me han motivado a escribir estas líneas y pedir para el presente año de 2019, la reapertura de la línea ferroviaria - Ruta de la Plata, Gijón - Sevilla, de capital importancia para nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León, petición que ya hemos hecho en multitud de ocasiones, pero sin respuesta de ningún tipo.

Nuestra Comunidad Autónoma de Castila y León, actualmente está prácticamente incomunicada por ferrocarril, si bien hasta hace unos años, nuestra Comunidad estaba atravesada por numerosas vías férreas.

Me viene a la memoria el llamado, cariñosamente, " Tren Burra", que cruzaba Tierra de Campos, concretamente las provincias de Valladolid, Zamora y León, iniciando su recorrido en Valladolid, Estación de San Bartolomé, finalizando en Palanquinos ( León ), pasando por Media de Ríoseco, Castroverde de Campos, Villanueva del Campo, Valderas, Campazas, Valencia de Don Juan, entre otros muchos pueblos de su recorrido, línea que se cerró definitivamente en el mes de julio del año 1969, si mal no recuerdo.

La línea Palazuelo ( Cáceres ) - Astorga ( León ) conocida como Ruta de la Plata, ( Gijón - Sevilla ), quedó sin servicio, creo recordar en el verano del año 1985.

La línea Valladolid - Ariza, se cerró y nada más se supo.

Nuestra Comunidad Autónoma está fuera de las prioridades políticas en materia ferroviaria de los Gobiernos de la Nación y Autonómicos, desde hace muchos años, está cruzada por el tren de alta velocidad, pero las distintas provincias que integran la Comunidad Autónoma están incomunicadas entre sí por vía férrea, no olvidemos que estamos situados en el Oeste Español y se han olvidado de nosotros, tal vez por la lejanía, por la poca densidad de población y por el conformismo de sus habitantes.

Este olvido secular, pone de manifiesto la existencia de una España de dos velocidades a nivel económico, político, social, de atención al ciudadano y ferroviaria y ello, teniendo en cuenta cuántos somos y dónde vivimos, lo que genera insolidaridad y desigualdad de trato y ello no puede admitirse.

Sepan nuestros políticos que así no podemos seguir, pues, la incomunicación ferroviaria impide el desarrollo a todos los niveles, económico, social, intelectual, etc... y estoy seguro son plenamente conscientes de ello, simplemente que no lo sufren en sus carnes, ellos están en alta velocidad.

Señores políticos, no hablen de despoblación de nuestra Comunidad Autónoma, porque sin inversiones en comunicaciones, en infraestructuras en general, en definitiva, si no tratan de hacer la vida un poco más atractiva y agradable a los hombres y mujeres de nuestra tierra, la despoblación será total. Tenemos la Comunidad Autónoma más extensa pero también la más despoblada de España.

No comparto las declaraciones de la Sra. Consejera de Agricultura y portavoz de la Junta de Castilla y León, en relación con las macro granjas de cerdos, en primer lugar, porque no asientan población en el mundo rural; en segundo lugar, porque van a llenar de malos olores nuestros pueblos; en tercer lugar, porque los beneficios que ello genere, se van a ir fuera de la Comunidad; en cuarto lugar, porque los políticos, presumo que en su mayoría ignoran la vida en el mundo rural, sólo acceden a él a buscar el voto para permanecer en el cargo.

Le invito vean las películas El disputado voto del Sr. Cayo y Los Santos Inocentes.

Hablar no resulta difícil, pero vivir en el campo y del campo es muy difícil, he dicho, vivir en el campo y del campo, no a costa del campo.

Seamos sensatos y tratemos de evitar la insolidaridad y fomentemos la igualdad entre las Comunidades Autónomas, porque la nuestra va en el vagón de cola, y no solo en el tema ferroviario, sino a todos los niveles.

Espero un día..., ( no lo sé cuando será) ir de Benavente a Salamanca en tren, para recordar mis viajes en años de estudiante en Salamanca.

¡ Que buenos recuerdos me vienen a la memoria del viejo ferrobús que nos llevaba de Benavente a Salamanca, sin prisa y con muchas pausas, con parada en todas las estaciones y apeaderos de su recorrido !!!

Esperemos... la reapertura de la línea.