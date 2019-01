A la ínclita procuradora del PP Manuela Crespo

El día 23 del pasado mes de abril la procuradora del Partido Popular de Zamora, doña Manuela Crespo Calles, publicó en este periódico un artículo titulado "La despoblación preocupa al PP y damos la cara para afrontarla". Declaro que lo leí con interés porque el título me llamó la atención, pronto me di cuenta que la autora debe tener entre sus lecturas de cabecera las Odas de Horacio por eso de la precisión en el lenguaje, doña Manuela expresa lo que desea con una perfección casi absoluta, si lo hubiese escrito en latín lo habría conseguido.

Tampoco me ha sorprendido el alto nivel de erudición, creo que es la única persona en España que se ha dado cuenta que es necesario tomarse en serio el tema de la despoblación, mire usted yo que vivo en un pueblo de Sayago, Tamame, que ha pasado de 441 habitantes en 1900 a 31 en la actualidad, los he contado con los dedos de las manos. Y yo sin enterarme del tema de la despoblación. Debe ser que no tengo un máster expedido por el Profesor Álvarez Conde, de la URJC, ni tan siquiera uno de la Harvard de Parla, y es que últimamente los que no somos del PP andamos hechos unos zorros en eso de los masters. Voy a ver cómo se consigue uno en "algo" que necesito engordar mi currículo, pero tiene que ser sin ir a clase, no hacer exámenes y que a nadie se le ocurra obligarme a que me estruje el caletre para el TFC. Los buenos son los que se consiguen sin dar palo al agua. Al menos es lo que dijo el Presidente del PP don Pablo 155 casado cuando los periodistas quisieron saber cómo había conseguido el suyo.

Cuando todavía estaba celebrando el descubrimiento de la "herramienta que desde el PP queremos utilizar es la elaboración de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico" que, según usted, es "la forma seria y responsable a que nos enfrentamos y qué soluciones podemos ofrecer", leí la estadística del INE publicada en el suplemento para Castilla y León de un periódico, nuestra provincia, también la suya y en la que ustedes han gobernado con mayoría, al menos, los últimos treinta años, algunos más en la comunidad, Zamora ha pasado de 177.404 habitantes en 2017 a 174.544 en 2018 y la Comunidad (CyL) en la que su partido gobierna con la valiosa colaboración de Ciudadanos, campeones de la ideología ultraliberal, desde el 2008 hasta la actualidad ha perdido 109.680 habitantes, la mayoría jóvenes.

Esa gente del INE debería hacer un máster con el Profesor Conde antes de dar noticias que nos deprimen.

Dice usted en su artículo muchas cosas, pero no hay ni el más mínimo atisbo de proyectos, entre ellas: que desde el Gobierno del Partido Popular siguen apostando por el envejecimiento activo de la población. Esto lo he oído en bastantes reuniones a las que debo asistir por los cargos que tengo en las asociaciones de personas mayores a nivel provincial y local y soy socio de otras de tipo cultural (musicales y literarias).

Le voy a dar una información que le puede resultar de interés para sus proyectos: todas las cuotas para pertenecer a ellas las pago de mí pensión, los viajes, el ordenador, y la cuota de Internet salen de mi bolsillo y el tiempo que le dedico lo hago porque creo en la solidaridad entre las personas. En las instituciones en las que estoy hay muchas otras personas que hacen lo mismo y por los mismos ideales de solidaridad. A usted no la he visto nunca en ninguna reunión ni sé que se haya interesado nunca por el funcionamiento de estas instituciones.

No soy nadie para darle consejos pero si quiere usted saber cómo funcionan las asociaciones para ayudar a las personas mayores de mi comarca, Sayago, me comprometo a acompañarla a todas las que quiera visitar y cuando tenga algún proyecto para mejorar la situación de los habitantes de aquí cuente con mi colaboración.

¡Ah! Se me olvidaba, no traiga a sus artículos expresiones como "demagogia, inoperancia, otras bancadas, mediocridad, pozo económico", etc., se parecen mucho al lenguaje de los masters que andan hoy de boca en boca.

Cordales saludos.

(*) Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Peñausende