Aprendizajes

En la clase de Psicología de segundo de bachillerato estamos estudiando el tema referido al Aprendizaje, una capacidad básica de los humanos, no exclusiva, también otros animales aprenden. Recuerden al perro de Pávlov que aprendió a relacionar el sonido de una campana con la comida – condicionamiento clásico – o la paloma de Skinner, ave que fue capaz de aprender a picar sobre la palanca que le dispensaba el alimento – condicionamiento instrumental – También podemos observar a la cigüeña del campanario y su empeño en mostrar a sus cigüeños cómo batir las alas para sustentarse en el aire – aprendizaje por imitación -. Aunque la mayoría de estos comportamientos están regidos por los instintos, por la herencia genética. Nosotros, animales racionales, venimos al mundo más incapaces que ningún otro animal, nuestras destrezas innatas no garantizan nuestra supervivencia, por eso necesitamos un largo periodo de aprendizaje antes de "volar solos". Aunque seamos muy torpes en los primeros años, mucho más que cualquier otro mamífero, tenemos una inmensa capacidad de aprendizaje que conservamos durante toda la vida. Aprendemos a partir de la experiencia vivida en el entorno familiar, en la escuela, en la calle, en el campo de juego, en los libros, en el lugar de trabajo y en las pantallas. Hasta no hace mucho tiempo teníamos una relación esporádica con este último factor, pues mirábamos algún programa de televisión o acudíamos a una sala de cine cuando nos interesaba lo que ponían. Hoy ya no es así, desde que estamos en otro siglo y en otro milenio la pantalla del móvil, de la tableta o del ordenador, se ha convertido en la fuente primordial de experiencias para gran parte de la población, sobre todo para aquellas personas que llegaron a su adultez después del año 2000. Son conocidos como "millennials" y manifiestan una gran confianza en las nuevas tecnologías, Internet es su "lugar natural" y las redes sociales el vehículo habitual para relacionarse con el mundo. Se manifiestan descontentos e individualistas. Su dependencia digital les convierte en vulnerables cuando los acontecimientos no fueron previstos por sus fuentes de información. Suelen vivir una realidad construida a golpe de tuit, WhatsApp, Instagram y demás redes sociales. Sus aprendizajes fuera de esta "caverna platónica" son escasos, apenas muestran interés por acontecimientos que no se vean reflejados en sus pantallas.

Me pregunto muchas veces si no estamos cometiendo un grave error educativo, si esta generación que ha crecido al albur de Internet y su inmenso potencial nos pedirá cuentas un día, por dejación de responsabilidades, por negligentes e ignorantes ¿Por qué pusimos en sus manos este artilugio – el smartphone – sin mostrarles cómo usarlo racionalmente? ¿Qué nos impidió avisarles de los riesgos que suponía volcar su vida privada, su intimidad, en la cloaca de las redes sociales? ¿Por qué permitimos que los ocupados padres y las saturadas madres sigan facilitando aprendizajes a sus hijos, desde la más tierna infancia, prestándoles su móvil? Todo está ocurriendo demasiado rápido, tanto que no hemos podido evaluar lo que estamos haciendo, no tenemos un buen diagnóstico de la situación y de sus consecuencias. Los técnicos se ocupan de fabricar procesadores de información más rápidos, los inversores de utilizar esa rapidez para obtener beneficios más cuantiosos y los gobernantes no dudan en atender los intereses de los lobis de las grandes corporaciones como Google, Amazon, Microsoft o Apple.

¿Quién controla los excesos que se están produciendo con la digitalización de nuestras vidas? Sabemos que la huella que dejamos en Internet está siendo usada por el llamado aprendizaje profundo, "deep learning", para detectar lo que pensamos y para aprender a costa nuestra, un aprendizaje a la inversa. Toda esa ingente información es tratada mediante algoritmos para fines muchas veces inconfesables. El desarrollo de la inteligencia artificial, junto al "big data", avanza muy rápido y seguimos sin un código ético que nos defienda de cualquier sofisticada dominación. Nuestra libertad está en juego. Atentos.